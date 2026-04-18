Premier League: Agüero prédit le choc Man City – Arsenal

Avant le choc de Premier League, Sergio Agüero anticipe un duel tactique entre Manchester City et Arsenal, mais penche pour une victoire des Cityzens.



À l’approche du choc entre Manchester City et Arsenal, Sergio Agüero s’est livré à un pronostic nuancé, tout en affichant sa confiance envers son ancien club. Les Gunners abordent cette rencontre au sommet avec six points d’avance en tête de la Premier League, même si les Cityzens disposent d’un match en retard. Un contexte qui renforce encore l’enjeu de cette confrontation directe. Interrogé sur cette affiche, l’ancien attaquant argentin s’attend à une rencontre particulière, marquée par la connaissance mutuelle entre Mikel Arteta et Pep Guardiola. « C’est un match étrange. Les deux entraîneurs se connaissent parfaitement, ils savent où attaquer et où l’adversaire est le plus vulnérable », a-t-il expliqué.