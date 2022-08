Préliminaires Ligue des champions: Coton FC massacre les togolais d’ASCK en amical

Coton FC a affronté le club togolais d’ASCK ce vendredi à Cotonou dans le cadre des préparatifs des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Et le club champion du Bénin s’est imposé sur le score de 4-1.

A l’instar des Buffles FC engagés en Coupe CAF, Coton FC prépare activement le premier tour préliminaire de la Ligue des champons africaines. Le club champion du Bénin a reçu ce vendredi au stade de l’amitié Général Mathieu kérékou de Cotonou l’équipe togolaise d’ASCK. Un match amical remporté par les Cotonculteurs qui se sont imposés sur le score de 4-1.

Solide défensivement et très offensifs, les hommes de l’entraineur Victor Zvunka ont dominé la partie de la tête et des épaules. Menant au score en première période sur une belle réalisation de Romaric Amoussou (9è), les protégés du président Lionel Talon ont doublé la mise juste au retour des vestiaires sur un nouveau but signé cette fois-ci Salim Bawa.

La réduction du score par Moukaïla Taoufik pour ASCK à la 57è minute n’aura pas émoussé l’ardeur des béninois qui inscrivent deux autres buts. D’abord par Salim Bawa à l’heure de jeu qui s’offre un doublé dans cette partie (68è). Et en fin de partie sur une énième incursion des locaux conclue par Razack (85è). Score final: 4-1. Une belle victoire donc pour Coton FC qui devrait également disputer d’autres rencontres amicales avant le début des compétitions de la CAF.

La phase finale comme objectif

Pour rappel, les champions du Bénin ont hérité des ivoiriens de l’ASEC Mimosas en premier tour qualificatif de la C1 africaine. Une équipe habituée du tournoi et qui a fini en quart de finale lors de la dernière édition. Mais Coton FC qui a dernièrement fait de gros recrutements dont le gardien de but d’ASVO, Guillaume Agbegninou, le buteur de Beke FC, Romeo Lyno da Costa et tout dernièrement l’ancien défenseur d’Enyimba, Nabil Yarou, compte se qualifier pour la phase finale pour la première fois de son histoire.

« L’ASEC Mimosas, c’est une équipe qui était bien en place, bien installée, qui a fait un bon championnat. Naturellement, c’est une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Quand on fait une compétition africaine, on décide de tomber sur des équipes de très bon niveau. Le sort nous a réservé l’ASEC . Nous allons tout faire pour nous en sortir et gagner ce match », avait d’ailleurs assuré l’entraineur des Cotonculteurs Victor Zvunka.