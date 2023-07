Préliminaire Ligue des champions: Farul Constanta s’offre Sheriff Tiraspol, David Kiki buteur

-Publicité-

Farul Constanta a remporté la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions 2023-2024 après sa victoire face à Sherif Tiraspol (1-0), mercredi. Le Béninois David Kiki a marqué l’unique but de la partie.

Le premier tour aller des préliminaires de la Ligue des champions se disputait cette semaine à travers les pelouses européennes. Champion de Roumanie, Farul Constanta recevait Shérif Tiraspol sur ses installations. Une rencontre décisive pour les Marins qui rêvent d’aller en phase finale. Et les locaux n’ont pas failli à leur tâche.

Si le match a été très disputé avec l’équipe visiteuse, auteure de plusieurs occasions non concrétisées, la partie s’est soldée sur un score de 1-0 en faveur de Farul. Un but inscrit avant l’heure de jeu par l’international béninois David Kiki.

Titulaire pour l’occasion, le Guépard latéral gauche a joué tout le match et a inscrit le but victorieux de son équipe à la 56′ min. Il a également écopé d’un carton jaune à la 90è. Sans conséquence cependant pour les Marins qui remportent cette manche aller pour le plus grand bonheur de leurs supporters, venus nombreux soutenir leur équipe.

Reste désormais à David Kiki et ses coéquipiers de défendre ce précieux avantage lors du match retour prévu dans une semaine en Moldavie. En attendant, Farul Constanta va disputer la première journée du championnat le samedi 15 juillet prochain face au FC Hermannstadt.

