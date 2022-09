Préliminaire Coupe CAF: les résultats complets de la journée du vendredi

Découvrez les résultats des matchs disputés vendredi, comptant pour la phase aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF.

La Coupe de la Confédération de la CAF a démarré vendredi avec les rencontres de la phase aller du premier tour préliminaire. Trois rencontres ont été disputées lors de la journée d’hier. En déplacement au Bénin, Kallon FC a pris une petite option sur la qualification au second tour après sa courte mais précieuse victoire au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou face à Buffles FC (1-0).

A Conakry, sur ses installations, Milo FC s’est imposé (2-1) face à l’ASCK du Togo. Une victoire logique des Guinéens qui vont tenter de confirmer dans une semaine au Togo. De son côté, l’équipe togolaise garde toutes ses chances de se qualifier pour le second tour surtout après son but à l’extérieur contre son homologue guinéen. Mais le club basé à Kara va devoir marquer et surtout sans encaisser, au moins pas beaucoup.

Le dernier match de la journée a vu Fasil Kenema écraser Bumamuru. Le club éthiopien a en effet malmené les Burundais sur le score de 3-0. Une démonstration de force des Ethiopiens qui n’auront plus qu’à gérer leur confortable avance au match retour, dans une semaine, en Burundi.

Résultats du vendredi 9 septembre:

Fasil Kenema 3-0 Bumamuru

Buffles du Borgou 0-1 Kallon FC

Milo FC 2-1 ASC Kara