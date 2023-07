Préliminaire Coupe CAF: le coach de Loto Popo n’a pas peur des marocains de FUS Rabat

L’entraineur adjoint de Loto Popo, Abdoulaye Ouzérou, s’est prononcé sur les chances de qualification des Loto Boys au second tour des préliminaires de la Coupe CAF, adversaires des marocains de FUS Rabat au premier tour. Et le technicien béninois estime que le défi n’est pas « insurmontable ».

Vice-champion du Bénin en titre, Loto Popo va affronter le club marocain de FUS Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tirage au sort effectué mardi au Caire, en Egypte, a placé sur la route des Loto Boys un adversaire qui sort d’une bonne saison avec la troisième place en Botola 1 (championnat de première division marocaine).

Un défi dantesque donc pour les Béninois mais pas impossible, selon Abdoulaye Ouzérou. A l’instar de ses paires, le coach adjoint du club de la Loterie nationale du Bénin a réagi à cette double confrontation face à l’équipe chérifienne. « Ce n’est pas insurmontable. Je pense que le FUS aussi, c’est une équipe qui n’est pas forcément chaque année en compétition africaine. Au niveau du Maroc, on connaît les quatre qui, depuis une dizaine d’années, sont régulièrement en compétitions africaines. C’est Berkane, le Far, le Widad et le Raja. Le FUS Rabat a fait une très bonne saison. Ils ont fini troisième. Mais je pense honnêtement qu’il ne faudrait pas partir avec la peur au ventre », a confié le technicien dans des propos relayés par Toundé Aliou de TALENT+ SPORTS.

Champion du Bénin en 2021, Loto Popo n’a jamais dépassé les préliminaires des compétitions de la CAF, éliminé au premier tour lors des trois dernières années. Des arguments qui ne font sans doute pas le poids devant le FUS Rabat, annoncé favori pour le sacre suprême. Pour autant, Abdoulaye Ouzérou n’entend pas capituler sans se battre.

« Parce que ce genre de matches, si vous partez avec la peur au ventre, vous prenez l’eau. Il faut être libérés. Nous ne sommes pas favoris et à partir de ce moment-là, on doit jouer très libérés et garder toujours les mêmes objectifs à savoir, passer ce tour là. Donc, nous travaillons dur pour ça, en espérant aller créer la surprise en sachant que nous jouons le match aller là-bas et que nous allons recevoir au retour. L’idée, c’est de garder toutes ses chances. Faut pas aller se déchirer au match aller et à la fin, jouer un match retour sans grands enjeux », a-t-il ajouté.

Pour rappel, les matchs aller de ce premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF se dérouleront les 18, 19 et 20 août 2023. Quant aux matchs retour, ils auront lieu les 25, 26 et 27 août.

