Pré-saison: sans Mbappé, le PSG tombe face à l’Inter Milan

Sans son attaquant vedette, Kylian Mbappé, engagé dans un bras de fer avec la direction parisienne, le PSG s’est incliné face à l’Inter (1-2) ce mardi, en amical, dans le cadre des préparatifs de la prochaine saison.

Battu la semaine dernière par le club local de Cerezo Osaka (2-3), le PSG a essuyé ce mardi sa deuxième défaite consécutive au Japon où il est en tournée dans le cadre de la pré-saison 2023-2024. Les Parisiens se sont en effet inclinés face à l’Inter Milan au Japan National stadium. Au terme d’une rencontre assez animée, les Nerazzurri se sont imposés sur le score de 2-1.

Sans Mbappé, engagé dans un bras de fer avec ses dirigeants, et Neymar laissé sur le banc, les Rouges & Bleus avaient pourtant ouvert le score. Vitinha sur une passe décisive de Soler a donné l’avantage aux champions de France à l’heure de jeu (1-0, 63è). Mais c’était sans compter sur les Nerazzurri qui ont égalisé sur un tir croisé de Esposito, quelques secondes après son entrée en jeu (81e, 1-1).

Et deux minutes plus tard, les italiens ont repris le gouvernail de la rencontre, à la suite d’une contre-attaque conclue par Sensi (83e, 1-2). Un score qui n’évoluera d’ailleurs plus jusqu’au coup de sifflet final. Le PSG signe donc sa troisième sortie sans victoire après son nul face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo (0-0), la semaine dernière.

La bande à Luis Enrique poursuivra sa tournée asiatique par une confrontation face à Jeonbuk en Corée du Sud, jeudi. Une dernière étape pour les champions de France avant la reprise du championnat, avec le premier match contre Lorient FC de Tosin Aiyegun, le 12 août prochain.

