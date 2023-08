Pré-saison: la Juventus coule le Real Madrid en Amérique

Le Real Madrid a essuyé une nouvelle défaite aux Etats-Unis où il prépare la saison 2023-2024, battu dans la nuit du mercredi par la Juventus (1-3). Une désillusion pour les Merengues qui achèvent leur tournée estivale sur un bilan mitigé.

La tournée aux Etats-Unis ne réussit visiblement pas au Real Madrid. Déjà balayés par le Barça (0-3) le weekend dernier, les Madrilènes ont essuyé une nouvelle défaite dans la nuit du mercredi à Orlando. Bourreau des Merengues cette fois-ci, la Juventus. Emmenée par leur nouvelle recrue Timoty Weah, les Bianconeri ont écrasé les vice-champions d’Espagne sur le score de 3-1.

Le début de la soirée a été cauchemardesque pour les Madrilènes, cueillis à froid par l’ancien Parisien, Moise Kean, qui a ouvert le score dès la première minute du match. Le jeune attaquant américain, Timothy Weah, a ensuite marqué son premier but sous les couleurs de la Juventus en reprenant un centre de son compatriote, Weston McKennie, à la 20e minute.

— Futbol Picante (@futpicante) August 3, 2023

Vinicius a réduit l’écart en s’offrant une superbe réalisation sur une passe incroyable de Toni Kroos à la 38e minute, mais les espoirs de remontée se sont estompés lorsque Dusan Vlahovic, dont un éventuel transfert à Chelsea dans un échange avec Romelu Lukaku est évoqué par certains médias italiens, a scellé le sort de la rencontre à la 95e minute.

Le Real Madrid finit donc sa pré-saison sur un bilan de deux victoires pour deux défaites. Des statistiques qui ne rassurent pas avant le début du championnat qui s’annonce épique avec un Barça qui monte de plus en plus en puissance. Sans compter l’attaque merengue qui visiblement souffre encore du départ de Karim Benzema, parti à Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Une analyse que ne partage cependant pas Carlo Ancelotti qui y voit plus tôt un bilan positif de l’aventure des siens au pays de l’oncle Sam. « La pré-saison a été globalement positive et nous avons montré des qualités différentes lors des matchs auxquels nous avons participé », a confié l’entraineur du Real Madrid en zone mixte après la rencontre, relayé par RMC Sport.



« Nous avons eu des moments très bons, mais nous devons particulièrement améliorer notre défense. L’équipe n’est pas habituée à jouer en losange, et nous avons encaissé beaucoup de buts contre la Juventus et Barcelone. Nous devons travailler sur notre équilibre et corrigez ces lacunes », a ajouté le technicien italien. Ancelotti sait qu’il a encore du travail devant lui pour préparer au mieux son équipe avant le début de la saison officielle.

