Poursuivie en justice par sa demi-sœur, Meghan Markle n’a pas dit son dernier mot

Megan Markle, qui n’entretient pas de bonnes relations avec son père, Thomas Markle, et sa sœur, Samantha Markle, va devoir faire face à cette dernière, lors d’un procès, qui devrait débuter, le 2 octobre 2023. Selon les informations, l’épouse du prince Harry fait tout, pour empêcher la tenue de ce procès.

C’est un secret de Polichinelle que Meghan Markle n’est pas en odeur de sainteté avec quelques membres de sa famille, en l’occurrence, son père, Thomas Markle, et sa demi-soeur, Samantha Markle. L’épouse du prince Harry a, au détour de l’entretien qu’elle donné à Oprah Winfrey, fait mention de ces conflits familiaux, profitant de l’occasion, pour tacler sa sœur, ce que cette dernière ne pardonnera pas à la duchesse de Sussex.

Ce sera, alors, le début d’une passe d’armes, entre les deux sœurs. Au milieu de cette chaude empoignade, selon les informations des médias internationaux, Samantha a intenté un procès à Meghan, lui réclamant 75 000 de dollars, pour avoir « mené une campagne, en vue de détruire sa réputation et celle de leur père. » Aux dernières nouvelles, ledit procès, à en croire le juge, durera quelque 5 jours, pas un seul de plus.

« L’affaire pourrait être rejetée »

Lors du jugement, Samantha souhaite, notamment, faire témoigner leur père, Thomas Markle, comme le rapporte Newsweek. D’après le média, l’équipe juridique de Samantha souhaite que le témoignage de leur géniteur soit programmé, entre les 5 et 21 octobre prochains. La même source relate que, de l’autre côté, la mère d’Archie et de Lilibet fait des pieds et des mains, pour étouffer la manœuvre de l’autrice du livre « Le Journal De La Sœur De La Princesse Arriviste ».

En effet, par la voie de ses avocats, Meghan a demandé au juge d’interrompre le processus de collecte et de diffusion des preuves. « La duchesse de Sussex a exercé ses droits fondamentaux du premier amendement à la liberté d’expression. De plus, une déposition de Thomas Markle, à ce stade, ainsi que d’autres éléments, seraient un spectacle inutile et une perte de temps, d’argent et de ressources pour les parties. », ont déclaré les conseils de la duchesse de Sussex, avant d’ajouter : « Samantha Markle ne devrait pas être autorisée à forcer Meghan et, potentiellement, de nombreuses autres parties à consacrer des ressources substantielles à une communication préalable inutile, alors que l’affaire pourrait être rejetée, de toute façon. »

À en juger par la tournure que prennent les choses, il est fort probable que ce procès va accoucher de croustillants rebondissements. En tout cas, la presse reste aux aguets et n’hésitera pas à se délecter de tout scoop, qui lui tombera sous la main.