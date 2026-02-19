Pourquoi le prince William s’est éloigné d’Eugenie et Beatrice

Les liens entre le prince William et ses cousines, les princesses Eugenie et Beatrice d’York, se sont tendus après la diffusion, le 30 janvier, de documents par la justice américaine portant sur l’affaire Jeffrey Epstein, a rapporté le Daily Mail en expliquant les raisons de cette mise à distance.

Les liens entre le prince William et ses cousines, les princesses Eugenie et Beatrice d’York, se sont tendus après la diffusion, le 30 janvier, de documents par la justice américaine portant sur l’affaire Jeffrey Epstein, a rapporté le Daily Mail en expliquant les raisons de cette mise à distance.

Après la décision du roi Charles III de retirer à son frère Andrew ses titres militaires et royaux, des spécialistes ont évoqué l’hypothèse que le prince de Galles puisse adopter une démarche comparable à l’égard de ses cousines. Une source citée par le Daily Mail a assuré que William et Kate ne paraissaient pas proches des deux sœurs et qu’ils n’avaient selon elle pas grand-chose en commun ; selon le même média, William surveillerait la publication des dossiers Epstein tout en évaluant l’avenir de Beatrice et Eugenie au sein du cabinet.

La source a également indiqué que William avait pour habitude d’inviter Béatrice et Eugénie, ainsi que d’autres cousins, à contribuer à l’organisation d’une garden-party annuelle à Buckingham Palace, mais qu’il n’était pas question, à son sens, de faire d’eux des membres actifs de la famille royale financés par les contribuables. Elle a ajouté qu’Eugenie semblait entretenir des rapports plus proches avec le prince Harry qu’avec William. La récente diffusion des documents américains a par ailleurs soulevé des interrogations sur ce que les deux princesses savaient des liens de leurs parents avec Jeffrey Epstein.

Eugenie et Beatrice d’York réfléchissent à prendre la parole pour “laver leur nom”

Les deux princesses se retrouvent impliquées malgré elles dans le scandale Epstein : leur père aurait notamment envoyé des photographies de ses filles à Jeffrey Epstein et des courriels entre Sarah Ferguson et l’homme d’affaires ont refait surface, selon les éléments publiés.

D’après le Daily Express, Eugenie et Beatrice envisageraient de s’exprimer publiquement pour tenter de dissocier leur image des révélations contenues dans les dossiers américains, qui évoquent leurs parents, Sarah Ferguson et Andrew Mountbatten-Windsor. Le média rapporte qu’elles se montreraient « de plus en plus exaspérées » par les retombées du scandale et envisageraient une interview exclusive.

Une source citée par Women’s Day a affirmé que les deux princesses avaient reçu des propositions importantes, d’Oprah Winfrey à des contrats avec Netflix, et qu’elles savaient devoir aborder ce sujet publiquement à un moment donné. La même source a expliqué qu’elles voulaient « laver leur nom » sans pour autant « dénigrer leurs parents », et a précisé que Beatrice était la plus réticente, car cela ne correspondrait pas à sa nature.