“Pourquoi j’ai giflé Eden Hazard?”, Yaya Touré balance

L’ancien joueur de Manchester City, Yaya Touré, est revenu sur la gifle qu’il a donné à Eden Hazard a la fin du match face à Chelsea lors de la saison 2015-2016.

Yaya Touré, dans une vidéo virale, a été capturé en train de gifler Hazard à l’arrière de sa tête alors qu’ils marchaient dans le tunnel. Alors qu’il discutait avec le milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, la légende ivoirienne a expliqué qu’il avait dû donner une tape amicale à Hazard dans le tunnel parce qu’il les tourmentait.



« Vous souvenez-vous de la vidéo que je lui ai giflée? Parce que dans un match, il prenait le ballon et personne ne pouvait l’attraper. Parce que vous savez qu’il a un postérieur différent, massif. Voilà. Parce que quand vous mettez vos pieds, il met ses fesses comme ça et il se tourne. Declan, dis-le à eux. C’est vrai. Les gens ne le comprennent pas », a-t-il déclaré dans un vlog Goal.com.

La vidéo de Touré giflant Hazard avait refait surface en ligne après que le Belge ait annoncé sa retraite du football professionnel ce mardi, après 16 années dans le métier. De nombreux fans de football ont souhaité bonne chance à l’ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid tout en se remémorant certains moments magiques qu’il a produits au cours de sa carrière.



Eden Hazard a joué 749 matchs, marqué 200 buts, fourni 193 passes décisives et remporté 15 trophées, notamment à Chelsea et au Real Madrid.