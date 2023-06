« Pourquoi j’ai choisi l’Angleterre au détriment du Nigéria », Eze sur son choix de sélection

-Publicité-

Le milieu offensif de Crystal Palace, Eberechi Eze, a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas d’avoir abandonné les Super Eagles du Nigeria pour représenter l’Angleterre.

Eze a marqué 10 buts et fourni quatre passes décisives en 38 matches de Premier League cette saison. Sa forme impressionnante l’a vu appelé par Gareth Southgate. En décembre 2019, l’ancien président de la Fédération nigériane de football (NFF), Amaju Pinnick, a rencontré Eze et a exprimé son optimisme quant à son intention de jouer pour l’équipe nationale. À l’époque, Eze avait joué pour l’Angleterre aux niveaux des moins de 20 ans et des moins de 21 ans.

Quatre ans après, le joueur de 24 ans est revenu sur le faux bond qu’il a fait aux Super Eagles. Et le natif de Greenwich, né de parents nigérians, a expliqué que répondre à l’appel des Three Lions était la meilleure décision qu’il pouvait espérer prendre. « Nous pensons que c’est le meilleur. C’est une grande opportunité pour moi. C’est le plus haut niveau du football. Je le regarde sans aucun regret« , s’est-il justifié à ESPN.

« C’est le plus haut niveau du football. Vous voulez vous tester contre cela, vous voulez être là-dedans, et vous pouvez voir la qualité de l’équipe, où elle en est, la confiance avec laquelle elle joue, c’est incroyable. Donc, faire partie de cela est important. J’ai reçu l’appel et j’ai senti que c’était la bonne décision à prendre, et je suis très, très heureux d’être ici », a-t-il ajouté.

🗣️ "I look at things a bit different…"



Crystal Palace's Eberechi Eze discusses the setbacks he faced prior to receiving his first England call up 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧢 pic.twitter.com/SqWzWZQ21X — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2023

