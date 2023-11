« Pour moi, il n’y a jamais penalty », Samir Nasri après PSG-Newcastle

Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri a analysé le match nul entre le PSG et Newcastle (1-1) mardi soir en Ligue des champions. Et l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City estime que l’arbitre n’aurait jamais dû accorder le penalty aux Parisiens.

Le PSG sauvé par un penalty très généreusement accordé à Kylian Mbappé! C’est en résumé la une des journaux anglais de ce mercredi. Unanimement, la presse britannique a fustigé le dénouement du match face à Newcastle (1-1) mardi soir, à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Menant 1-0 avant la demi-heure de jeu sur un but d’Aleksander Isak (24è), les Magpies ont été rattrapés dans les arrêts de jeu grâce à une réalisation de Mbappé (90+8è).

Mais ce n’est pas qu’au Royaume-Uni que cette rencontre fait polémique. En France, plusieurs observateurs du cuir rond estiment également que l’arbitre n’aurait pas dû sifflet penalty. C’est le cas de l’ancien international français, Samir Nasri, interrogé au micro de Canal+.

« Pour moi, il n’y a jamais penalty ! Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n’existe a priori plus. Et les règles, des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match. Pour moi, sur les deux mains, il n’y a pas penalty (…) Le penalty, je le vois sur l’action d’Achraf Hakimi», a-t-il tranché. Quoi qu’il en soit, le vin est déjà tiré.

Reste désormais à Newcastle de battre l’AC Milan lors de la dernière journée et d’espérer une victoire du Borussia Dortmund face au PSG. Seule condition pour les Magpies de se qualifier pour les huitièmes de finale.

