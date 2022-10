Portugal: un cadre incertain pour le Mondial 2022

Sorti sur blessure lors de la victoire de Liverpool contre Manchester City (1-0) ce dimanche, Diogo Jota est incertain pour le Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre) avec le Portugal.

Ce dimanche, Liverpool s’est imposé contre Manchester City (1-0) lors de la 10è journée de la Premier League. Mohamed Salah a inscrit l’unique but de la rencontre (76è). Une victoire précieuse qui va faire du bien au moral des Reds, après leur début de saison compliqué. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Dojo Jota en fin de match.

Le joueur a été touché à la cuisse et évacué sur civière. Il doit passer des examens ce lundi pour déterminer sa durée d’indisponibilité, et ça s’annonce mal pour lui. Sa participation pour la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) avec le Portugal, est fortement remise en question. S’il venait à être forfait pour le tournoi qatari, ce serait un énorme coup dur pour l’attaquant de Liverpool, mais également pour la sélection lisboète.

Jota s’est, en effet, imposé ces dernières années comme un cadre de la Seleção. Pour rappel, le sélectionneur Portugais, Fernando Santos, doit déjà faire face au forfait de Pedro Neto, alors que le taulier de la défense centrale, Pepe, est lui aussi incertain pour le voyage au Qatar.

A quelques semaines du début de la messe mondiale du football, les blessures et les forfaits s’accumulent. Rien que la semaine dernière, N’Golo Kanté, pour la France et Reece James pour l’Angleterre, ont été annoncés indisponible pour la compétition. Et au vu de l’enchaînement des matchs dans les différents championnats, surtout européens, il n’est pas exclu que d’autres joueurs déclarent également forfait pour le Mondial 2022.