Portugal : Ronaldo retenu à 41 ans, Jorge Jesus écarte tout privilège

Cristiano Ronaldo figure dans la première liste de Jorge Jesus à la tête du Portugal, mais son statut ne lui garantira aucune place. Le capitaine de 41 ans a été retenu dans un groupe de 25 joueurs pour les quatre prochains matches de Ligue des nations, a annoncé le sélectionneur vendredi 18 septembre.

Le choix maintient Ronaldo dans le nouveau cycle portugais après un été qui avait relancé les interrogations sur son avenir international. Le quintuple Ballon d’Or avait confirmé en juillet que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière et indiqué en août que la saison à venir serait probablement la dernière de sa carrière.

Jorge Jesus a toutefois posé une règle claire pour son ancien joueur à Al-Nassr : les performances actuelles primeront sur le passé et le palmarès. Le technicien a expliqué que Ronaldo serait traité comme les autres au moment de décider qui joue.

Le Portugal conserve autour de lui plusieurs cadres, dont Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Neves, Vitinha et Rafael Leão. João Palhinha revient dans le groupe après avoir manqué la Coupe du monde, tandis que José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Samu Costa et Gonçalo Guedes ne figurent pas dans cette première sélection.

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Jorge Jesus dirigera son premier match à domicile contre le pays de Galles le 24 septembre. Les Portugais se déplaceront ensuite en Norvège le 27 septembre puis au Danemark le 1er octobre, avant de recevoir de nouveau la Norvège le 4 octobre.

Le Portugal aborde cette campagne en tenant du titre de la Ligue des nations. Ronaldo compte 233 sélections et 146 buts avec l’équipe nationale, qu’il a rejointe pour la première fois en 2003.