Pays-Bas : Xavi écarte Depay et maintient Van Dijk capitaine

Xavi Hernandez a écarté Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, mais maintenu Virgil van Dijk comme capitaine dans sa première liste de 26 joueurs pour la Ligue des nations. Le nouveau sélectionneur a dévoilé son groupe vendredi 18 septembre.

Depay, 32 ans, reste à 55 buts en 112 sélections. L’attaquant de Corinthians avait surtout été utilisé comme remplaçant pendant la Coupe du monde 2026 et ne figure pas dans le premier rassemblement du nouveau cycle néerlandais.

Van Dijk, lui, poursuit l’aventure internationale. Le défenseur de Liverpool avait indiqué le mois dernier qu’il ferait le point sur son avenir avec le nouveau sélectionneur, avant de choisir de continuer avec les Oranje.

Xavi a également offert une première convocation à Ruben van Bommel et Gjivai Zechiël. Le milieu Joey Veerman effectue son retour, tandis que Frenkie de Jong, touché au genou lors du Mondial, manque ce rassemblement.

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Jeremie Frimpong, Kenneth Taylor et Jurrien Timber reviennent aussi dans le groupe après avoir manqué la Coupe du monde. Marten de Roon, Wout Weghorst et Guus Til ne sont pas retenus, et Mats Wieffer est blessé.

Les Pays-Bas disputeront quatre rencontres de Ligue des nations pendant cette fenêtre internationale, face à l’Allemagne, la Grèce et la Serbie à deux reprises.