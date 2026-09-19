Angleterre : Alexander-Arnold revient après 15 mois, Tuchel change dix joueurs

Trent Alexander-Arnold retrouve la sélection anglaise après plus d’un an d’absence. Thomas Tuchel l’a rappelé vendredi 18 septembre dans un groupe de 27 joueurs pour les quatre premiers matches de Ligue des nations, au sein d’une liste profondément remaniée depuis la Coupe du monde.

Le latéral du Real Madrid n’avait plus joué avec les Three Lions depuis juin 2025. Cole Palmer effectue lui aussi son retour après avoir manqué le Mondial 2026, tandis que le sélectionneur a effectué dix changements par rapport au groupe utilisé cet été.

Tuchel a présenté ce rassemblement comme une nouvelle mise en concurrence. Alexander-Arnold profite notamment des absences de plusieurs défenseurs, dont Reece James, Djed Spence et John Stones, mais devra regagner sa place dans une hiérarchie où Tino Livramento et Jarell Quansah restent des options importantes à droite.

La liste comprend également Alex Scott, qui peut connaître ses débuts avec la sélection senior, ainsi que Rio Ngumoha. En revanche, Phil Foden, Ivan Toney, Ollie Watkins et Noni Madueke ne figurent pas dans ce groupe.

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L’Angleterre ouvrira sa campagne de Ligue des nations contre l’Espagne, championne du monde, le 26 septembre à Wembley. Elle se déplacera ensuite en République tchèque le 29 septembre puis en Croatie le 3 octobre, avant de recevoir de nouveau les Tchèques le 6 octobre.

Tuchel a insisté sur la nécessité pour les joueurs rappelés de convertir cette nouvelle chance en performances. L’Angleterre sort d’une Coupe du monde 2026 achevée à la troisième place après sa défaite en demi-finale contre l’Argentine.