Benin Web TV
LIVE

Al Nassr: « c’est plus grave que prévu », Jorge Jesus fait le point sur la blessure de CR7

Touché musculairement lors du dernier match d’Al‑Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo va observer une période de convalescence et se rendre en Espagne pour suivre un traitement, comme l’a confirmé son entraîneur Jorge Jesus.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
231vues
Al Nassr: « c’est plus grave que prévu », Jorge Jesus fait le point sur la blessure de CR7
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Touché musculairement lors du dernier match d’Al‑Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo va observer une période de convalescence et se rendre en Espagne pour suivre un traitement, comme l’a confirmé son entraîneur Jorge Jesus.

L’inquiétude grandit autour de Cristiano Ronaldo. À la veille de la rencontre face à Neom SC, l’entraîneur d’Al Nassr, Jorge Jesus, s’est exprimé en conférence de presse sur l’état physique de la star portugaise, contrainte de quitter ses partenaires lors de la dernière sortie du club saoudien. Selon le technicien lusitanien, l’attaquant de 41 ans souffre d’un problème musculaire dont la gravité s’est révélée plus importante que prévu après des examens médicaux approfondis. Une nouvelle qui pourrait priver l’équipe de son leader offensif pour une période encore indéterminée.

Afin d’accélérer sa récupération, le quintuple Ballon d’Or doit prochainement se rendre en Espagne, où il suivra un protocole de soins spécifique. Le joueur sera accompagné et encadré par son kinésithérapeute personnel, tandis que d’autres éléments de l’effectif touchés physiquement devraient également effectuer le déplacement pour poursuivre leur rééducation. Du côté du staff d’Al-Nassr, l’espoir demeure de voir l’ancienne icône du Real Madrid revenir rapidement à la compétition. Sa présence reste en effet essentielle dans la course aux objectifs du club cette saison.

Publicité

Articles liés

Gareth Bale révèle pourquoi il a choisi le Real Madrid plutôt que Manchester UnitedGareth Bale révèle pourquoi il a choisi le Real Madrid plutôt que Manchester UnitedLe joueur ivoirien Chris-Kévin Nadje va rejoindre un club aux États-UnisLe joueur ivoirien Chris-Kévin Nadje va rejoindre un club aux États-UnisMaroc : Andres Iniesta rejoint le staff des Lions de l’AtlasMaroc : Andres Iniesta rejoint le staff des Lions de l’AtlasLe footballeur Kylian Mbappé transforme une école à DoualaLe footballeur Kylian Mbappé transforme une école à Douala
Merci pour votre lecture — publicité