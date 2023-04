Portugal: Roberto Martinez défend Cristiano Ronaldo

-Publicité-

Dans une interview accordée à Antena 3, relayée par O Jogo, le sélectionneur du Portugal, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, qui n’échappe pas aux critiques.

Agé de 38 ans, Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr fin décembre dernier, après son départ de Manchester United. Un transfert qui avait remis en question son avenir dans la sélection portugaise. Certains opérateurs ont estimé qu’il ne pouvait plus prétendre à une place au sein de la Seleçao en évoluant dans le championnat saoudien, d’autant plus qu’il sortait d’une Coupe du monde mitigée. Toutefois, CR7 a réussi à convaincre le nouveau sélectionneur portugais Roberto Martinez. Ce dernier a d’ailleurs été séduit par la star aux cinq Ballons d’Or, comme il l’a expliqué dans une interview rapportée par O Jogo et accordée à Antena 3.

«C’est un joueur et une personne très importante dans le vestiaire. Il joue à un poste décisif. C’est un attaquant qui peut faire la différence. C’est un joueur avec une expérience unique. Il n’y a pas d’autre joueur au monde football avec 198 sélections et c’est quelque chose de très précieux pour nous. Je ne pense pas qu’un joueur avec cette expérience ait besoin d’une décision technique, d’un entraîneur ou d’une personne. C’est une décision footballistique, qui a à voir avec la performance. Je prends des décisions difficiles et importantes pour l’équipe, mais c’est toujours le football qui prend les décisions.

- Publicité-

L’entraîneur doit prendre des décisions difficiles pour le bien de l’équipe. Les informations que j’ai sont des informations sur le travail qu’ils font, et c’est très important. Je pense que Cristiano a joué un rôle très positif et important dans les matchs que nous avons joués en mars et il est important de continuer avec cette attitude jour après jour», a-t-il déclaré. Convoqué lors du dernier rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo a donné raison à son nouveau sélectionneur. Le portugais a en effet marqué quatre buts pour la Seleçao lors de la dernière trêve internationale.

Articles similaires