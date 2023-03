Portugal: nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Titulaire lors de la rencontre entre le Portugal et Liechtenstein ce jeudi soir, comptant pour la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus capé des sélections nationales (197).

Après la terrible désillusion du Mondial 2022, éliminé en quarts de finale par le Maroc, le Portugal retrouve la compétition ce jeudi soir. La Seleçao reçoit le Liechtenstein pour le compte de la première journée des qualifications de l’Euro 2024 dans le groupe J. Évidemment le capitaine Cristiano Ronaldo est titulaire pour cette rencontre. L’occasion pour lui d’ajouter un nouveau record à son palmarès déjà gigantesque.

L’attaquant d’Al Nassr devient en effet le joueur le plus capé parmi toutes les équipes nationales avec 197 rencontres en faveur de son pays. Il dépasse officiellement Bader Al-Mutawa (38 ans, 196 sélections et 56 buts), qui n’a plus été convoqué avec le Koweit depuis juin dernier.

Pour rappel, CR7 est déjà le meilleur buteur de l’histoire des sélections avec 118 réalisations. Un record de longévité donc pour Cristiano Ronaldo qui a remporté deux titres avec le Portugal, notamment l’Euro 2016 et la première édition de la Ligue des nations.