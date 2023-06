Portugal: la réaction de Cristiano Ronaldo après son 200e match en sélection

Cristiano Ronaldo a atteint la barre symbolique des 200 sélections avec le Portugal face à l’Islande ce mardi soir. Un nouveau record incroyable pour le quintuple Ballon d’Or, qui a renouvelé son engagement envers son pays dans un message posté sur Instagram.

Il est inusable. Déjà détenteur de plusieurs records stratosphériques dans le football, Cristiano Ronaldo a de nouveau frappé ce mardi soir. En effet, titulaire contre l’Islande (victoire 1-0) lors de la 4e journée des éliminatoires de l’Euro 2024, le quintuple Ballon d’Or a atteint la barre symbolique des 200 caps avec le Portugal. Une performance incroyable pour laquelle le capitaine de la Seleção das Quinas a reçu un certificat du Guinness World Records.

Après la rencontre, au cours de laquelle il aura offert la victoire aux siens avec un but en toute fin de partie, le portugais a réagi à son nouveau record via un message posté sur son compte Instagram. “200 matchs avec le même engagement, dévouement et responsabilité, tout comme la première fois que j’ai joué avec ce maillot. Je suis là, continue à marquer, poursuis mon rêve et donne tout pour l’équipe et pour notre pays. Pour l’amour du Portugal” a-t-il écrit. Le texte est accompagné d’une vidéo retraçant quelques-uns de ses exploits avec le Portugal.

«Ronaldo jusqu’au bout»

Au lendemain de l’établissement ce nouveau record, la presse portugaise a évidemment encensé sa légende, en mettant surtout l’accent sur son but salvateur qui a offert les trois points contre l’Islande. Pour Record, ce n’est plus Ronaldo, c’est le «Roinaldo» ! Et c’est lui qui a offert sa 4e victoire de suite à la Seleção, avec un but à la 89e minute. «Ronaldo jusqu’au bout», résume bien O Jogo de son côté. D’ailleurs, avec ces 3 points le Portugal conforte sa première place dans le groupe J. Enfin, pour A Bola, Ronaldo est tout simplement «éternel».

