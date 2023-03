Portugal: la nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo

Auteur de l’ouverture du score du Portugal, contre le Luxembourg ce dimanche soir, Cristiano Ronaldo a combiné son mythique « Siuuuuu » et ses doigts croisés sur la poitrine pour célébrer son but. Une nouvelle célébration qu’on va certainement revoir.

Nouvelle soirée parfaite pour Cristiano Ronaldo ce dimanche soir avec le Portugal. Après son doublé contre le Liechtenstein, le quintuple Ballon d’Or s’est offert deux nouveaux buts avec la Seleçao, cette fois contre le Luxembourg à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. L’attaquant de Al-Nassr a d’ailleurs innové ce dimanche face au Luxembourg au moment de célébrer son premier but.

Après avoir ouvert le score, le joueur d’Al-Nassr s’est dirigé vers le poteau de corner et a réalisé une nouvelle célébration en combinant son mythique « Siuuuuu » et ses doigts croisés sur la poitrine pour le plus grand bonheur de ses fans. Une nouvelle célébration qu’on va certainement revoir lors des prochains matches du meilleur buteur de l’histoire du football. Annoncé sur le déclin après avoir rejoint l’Arabie Saoudite en fin d’année passée, Cristiano Ronaldo a montré a tout le monde qu’il n’a encore rien perdu de son efficacité légendaire.

Cristiano Ronaldo really combined his both celebration yesterday🐐 😂 pic.twitter.com/EDD4Ay1Lqg — funny moment in sports (@ades36000) March 27, 2023

Grâce à ces deux belles prestations, Cristiano Ronaldo a également retrouvé les faveurs de la presse portugaise, qui l’avait beaucoup critiqué pendant la période de la Coupe du monde 2022. C’est d’ailleurs le visage du quintuple Ballon d’Or qui s’affiche en UNE des médias tels qu’A Bola et Record ce lundi. Le retour du roi CR7 emballe donc le pays.