Portugal-Ghana: Cristiano Ronaldo s’attend à un match difficile

Cristiano Ronaldo voit la sélection ghanéenne comme la plus difficile à battre dans le groupe H, alors que les deux équipes s’affrontent ce jeudi, à l’occasion de la première journée des phases de poule du Mondial 2022.

Cristiano Ronaldo va disputer sa cinquième phase finale d’une Coupe du monde. Le capitaine de la sélection portugaise et ses coéquipiers lance leur Mondial 2022 jeudi avec les rencontres des phases de groupe. Logés dans la poule H, dite de la mort, les Lusitaines devront se débarrasser des Black Stars, de l’Uruguay et de la Corée du Sud pour passer au second tour. Une mission pas facile pour les champions d’Europe 2016 qui rêvent de remporter le sacre suprême pour la première fois de leur histoire.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc - - Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

Pour leur premier match dans cette compétition, les Portugais se frotteront aux Black Stars. Une équipe qui sort d’une victoire logique face à la Suisse (2-0) en amicale. Et pour CR7, les Black Stars sont la formation la plus difficile à battre dans ce groupe.

« C’est très relatif, je crois vraiment que notre sélection a un énorme potentiel. Gagner, on verra. Je le crois, j’ai cet espoir et ce sentiment, mais dans ces compétitions, il faut réfléchir calmement, et réfléchir au premier match contre le Ghana, qui selon moi est le plus difficile. Partir du bon pied pour prendre confiance et, à partir de là, ça va doucement », a-t-il souligné en conférence de presse.

Ronaldo est le capitaine de l’équipe et peut compter sur d’autres stars telles que Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernado Silva et Pepe. « Pour dire que c’est la meilleure sélection, on verra à la fin. Qui gagne, c’est la meilleure génération. Cette génération est très bonne, elle a un énorme potentiel, et elle est jeune (…) Ce sera beau à voir, nous savons que la demande est très forte« , poursuit-il.

« Mais réfléchissons calmement et le match avec le Ghana pour gagner en confiance. Pour gagner la compétition, nous devons être les meilleurs et, si nous croyons que nous sommes les meilleurs, nous devons le montrer sur le terrain », a conclu le Portugais, désormais joueur libre car ayant résilié son contrat avec Manchester United. A noter que Portugal-Ghana, c’est ce jeudi au stade 974 à partir de 16h (GMT).