Portugal: Diogo Jota forfait pour le Mondial 2022 (officiel)

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé le forfait de son attaquant portugais Diogo Jota pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre).

Terrible nouvelle pour le Portugal. Sorti sur blessure lors de la victoire de Liverpool contre Manchester City (1-0) ce dimanche, Diogo Jota est forfait pour le Mondial 2022. La nouvelle a été annoncée par l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp ce mardi en conférence de presse. Une grosse absence également pour le club de la Mersey qui va devoir se passer de l’un de ses meilleurs éléments.

« Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour Diogo. Oui, il va manquer la Coupe du monde. [C’est une] blessure assez grave dans le muscle du mollet et maintenant le processus de récupération commence. C’est à peu près tout. C’est le premier diagnostic, qui était assez clair, et tout le reste va maintenant suivre dans les prochains jours. C’est une très triste nouvelle pour le garçon, et pour nous aussi bien sûr [et] pour le Portugal« , a-t-il déclaré.

Fernando Santos devra donc faire sans Jota pour tenter d’aller conquérir la Coupe du monde à partir du 20 novembre prochain au Qatar. Pour rappel, le sélectionneur portugais, doit déjà faire face au forfait de Pedro Neto, alors que le taulier de la défense centrale, Pepe, est lui aussi incertain pour le voyage au Qatar.

A quelques semaines du début du Mondial, les blessures et les forfaits s’accumulent. Rien que la semaine dernière, N’Golo Kanté, pour la France et Reece James pour l’Angleterre, ont été annoncés indisponible pour la compétition. Et au vu de l’enchaînement des matchs dans les différents championnats, surtout européens, il n’est pas exclu que d’autres joueurs déclarent également forfait pour le Mondial 2022.