Portugal : depuis sa propre surface, un gardien inscrit un incroyable but de 80 mètres (Vidéo)

Samuel Soares, le gardien de but de 20 ans de Benfica B, en 2e division portugaise, a fait frémir les fans de football en marquant un but incroyable depuis l’extérieur de sa propre surface de réparation.

Depuis ce lundi, Samuel Soares fait parler de lui dans son pays le Portugal, et sur les réseaux sociaux. Le gardien est entré dans l’histoire de la SABSEG League, en marquant un but rarement vu dans le football.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

En effet, dans le match de clôture de la 12e journée ce lundi, Samuel Soares a permis à son équipe, la réserve du Benfica Lisbonne d’égaliser sur le terrain de Trofa. Mené au score depuis la 32e minute par l’équipe locale de Trofense, le portier portugais hérite d’un ballon juste devant sa surface de réparation.

Samuel Soares tente alors un geste absolument fou. Il décoche une frappe irréelle à une centaine de mètres du but adverse. Le ballon s’élève dans les aires puis retombe sur la barre transversale. À terre, le gardien de Trofense, Miguel Santos voit le ballon lui rebondir dessus et entrer dans son propre but. On joue alors la 65e minute et la réserve de Benfica parvient à égaliser sur ce coup de génie. Dix-sept minutes plus tard, les réservistes de Benfica, où joue l’ancien Messin Lenny Lacroix (19 ans), arrachent la victoire sur un but de Luis Semedo (1-2) .

Le but n’a pas été attribué à Samuel Soares

Samuel Soares est arrivé à Benfica en novembre 2020 et n’a jusqu’à maintenant jamais joué la moindre seconde en Liga Sagres, la première division portugaise. Ironie du sort, le but n’est pas attribué à Samuel Soares mais au gardien de Trofense, Miguel Santos, auteur d’un but contre son camp. Dans les statistiques, ce coup de génie ne figura jamais mais il restera longtemps dans le souvenir des supporters du Benfica.

« J’ai vu que le gardien était un peu en avance et je savais que le vent était en ma faveur, alors j’ai tenté ma chance et heureusement ça s’est bien passé. Cela restera dans nos mémoires, mais la chose la plus importante est que nous avons obtenu le retournement de situation et les trois points », a-t-il déclaré à Sporttv.