Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Nigéria

En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a confié que Cristiano Ronaldo souffrait d’une gastro-entérite et qu’il ne serait pas apte pour le match amical contre le Nigeria.

Comme nous vous l’indiquions plus tôt, Cristiano Ronaldo n’a pas participé à la séance d’entraînement collectif du Portugal ce mercredi, à cause de problèmes digestifs. En conférence de presse, le sélectionneur portugais Fernando Santos a apporté plus de précisions sur l’état de santé du quintuple Ballon d’Or. « Il souffre d’un syndrome de gastrite (…) et ne s’entraînera pas aujourd’hui pour cette raison« , a expliqué le technicien lusitanien.

Fernando Santos a profité de l’occasion pour annoncer le forfait de l’attaquant de Manchester United pour la rencontre amicale de la Seleção contre le Nigeria ce jeudi. L’entraîneur Portugais n’a pas non plus échappé aux questions sur l’interview choc de CR7 accordé à Piers Morgan, dans laquelle il dézingue son club et Erik Ten Hag.

« Cette affaire n’a rien à voir avec nous et la sélection nationale. C’est une interview qui le concerne lui et qui est très personnelle, et nous devons respecter cela« , a commenté Fernando Santos, interrogé à plusieurs reprises sur l’impact de cette polémique sur la préparation du Mondial. Il a d’ailleurs fait remarquer que Ronaldo n’avait pas mentionné le Portugal dans cet entretien.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s’envoleront vendredi pour le Qatar et débuteront la Coupe du monde le 24 novembre face au Ghana, avant d’affronter l’Uruguay le 28 novembre et la Corée du Sud le 2 décembre au sein du groupe H.