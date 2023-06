Portugal: Cristiano Ronaldo entre dans le Guinness World Record après sa 200è sélection

Cristiano Ronaldo est entré dans le Guinness World Record après avoir atteint la barre des 200 sélections avec le Portugal.

Ronaldo a fait sa 200e apparition pour le Portugal lors de leur match de qualification à l’Euro 2024 contre l’Islande. L’apparition du joueur de 38 ans mardi a fait de lui le joueur le plus capé du football international. Son exploit a été reconnu par le livre Guinness des records qui lui a décerné un certificat.

C’est un autre record à ajouter à la longue liste des réalisations de Ronaldo en sélection. L’attaquant d’Al Nassr est le meilleur buteur de tous les temps dans l’histoire des sélections avec 123 buts en 200 matchs à ce jour. Le quintuple Ballon d’Or a fait ses débuts avec la Seleção en 2003 à l’âge de 18 ans. Il a remporté l’Euro 2016 avec son équipe nationale et pourrait viser l’édition de l’année prochaine en Allemagne.

Après quatre journées, le Portugal est premier du groupe J avec 12 points. Un sans faute pour les Lusitaniens qui ne sont plus loin de la qualification. Et avec leur machine à but, toujours en grande forme malgré son exil en Arabie Saoudite, Roberto Martinez et les siens peuvent déjà commencer à préparer la phase finale de cet Euro allemand. Auteur de deux doublés face au Liechtenstein et au Luxembourg, le natif de Madère a également signé mardi soir, l’unique but de la victoire de son équipe face à la sélection islandaise (1-0).

