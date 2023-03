Portugal: Cristiano Ronaldo a pensé à la retraite internationale après le Mondial 2022

En conférence de presse avec la sélection portugaise ce mercredi, Cristiano Ronaldo a confié avoir réfléchi à prendre sa retraite internationale après le Mondial 2022.

Annoncé parmi les favoris pour la victoire finale lors de la Coupe du monde 2022, le Portugal a été éliminé en quarts de finale de la compétition (battu par le Maroc sur le score de 1-0). Une grosse désillusion pour tout le pays, mais surtout pour Cristiano Ronaldo qui a certainement laissé passer sa dernière chance de remporter une Coupe du monde. D’ailleurs, le quintuple Ballon d’Or a pensé à prendre sa retraite après le Qatar, mais a finalement décidé, avec sa famille, que ce n’était pas encore le moment.

« Après la Coupe du monde, toutes les chances étaient en jeu. J’ai réfléchi, j’ai réfléchi avec ma famille et puis nous sommes arrivés à la conclusion que ce n’était pas le moment de jeter l’éponge. J’ai beaucoup appris et je suis très heureux d’être de retour. L’entraîneur dit qu’il peut compter sur moi. J’ai encore beaucoup à donner, je le sens et je le veux », a expliqué CR7 en conférence de presse. Il a également profité de l’occasion pour évoquer le moral de la sélection avant le début des éliminatoires pour l’Euro 2024.

« Il y a une très bonne et très bonne ambiance au sein de l’équipe nationale. Les joueurs sont contents. C’est un chapitre différent pour tous les joueurs, le staff et le pays. On sent une énergie bonne et positive. C’est une bouffée d’air frais », a-t-il ajouté. Dans le cadre des deux premières journées des qualifications pour l’Euro 2024, le Portugal recevra le Liechtenstein ce jeudi, avant de se déplacer trois jours plus tard sur la pelouse du Luxembourg.