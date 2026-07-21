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Porto-Novo: une adolescente de 13 ans interpellée avec 40 kg de faux médicaments à Djlado

​Un nouveau réseau de distribution de produits pharmaceutiques de contrebande a été démantelé dans la capitale béninoise.

Edouard Djogbénou
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Porto-Novo: une adolescente de 13 ans interpellée avec 40 kg de faux médicaments à Djlado
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Les éléments du commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo ont effectué une descente fructueuse au quartier Djlado, conduisant à la saisie de près de 40 kilogrammes de produits illicites et à l’interpellation d’une mineure.

​Selon les informations de Banouto, l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement indiquant la présence d’un commerce suspect à proximité du centre de santé de Ouando. Une équipe policière s’est promptement déployée sur les lieux pour inspecter l’établissement ciblé. Les fouilles ont permis de découvrir un stock important de médicaments falsifiés dissimulés dans le point de vente.

​Sur place, la police a interpellé la personne qui tenait le commerce, une adolescente de 13 ans seulement. Lors des premières interrogations, la jeune fille a expliqué que l’établissement et la marchandise appartiennent à sa tutrice, actuellement absente.

La mineure a été gardée au poste de police afin d’approfondir les investigations pour retrouver la propriétaire présumée du stock.

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