« Pont Rouge », Koffi Olomide annonce la sortie d’un nouveau clip

Le chanteur congolais Koffi Olomide a annoncé la sortie prochaine de son clip « Pont rouge ». Il s’agit d’un titre extrait de son album « Légende » qui cartonne sur les plateformes de téléchargement.

La carrière artistique de Koffi Olomide n’est pas de tout repos. À peine l’année 2023 a commencé, il veut déjà dévoiler son nouveau clip « Pont Rouge ». Le Grand Mopao a annoncé cette nouvelle après que la version audio du son a totalisé le million de vues sur YouTube.

Déjà, Papa Rappa a glissé le teaser de sa prochaine vidéo intitulé « Pont rouge ». Ce single a été tiré de l’album Légende de Koffi Olomide. Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomidé, est né le 13 juillet 1956 à Kisangani en République démocratique du Congo.

En plus d’être la légende de la musique congolaise et africaine avec une carrière couvrant près de cinq décennies, il est le premier artiste noir-africain à jouer et remplir la salle de Bercy. Koffi Olomide est aussi l’un des 12 artistes musiciens africains et seul congolais à être cité dans les 1001 albums qu’il faut avoir écoutés dans sa vie.