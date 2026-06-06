M6 bientôt rachetée par TF1, Cyril Hanouna et Karine Le Marchand au cœur des discussions

Quatre ans après l’abandon de leur première tentative, TF1 et M6 relancent des discussions en vue d’une éventuelle fusion. Plusieurs rendez-vous confidentiels se sont tenus ces dernières semaines entre les dirigeants des deux groupes, le principal actionnaire de M6, RTL Group, ainsi que des représentants de la banque Rothschild et du groupe CMA-CGM, piloté par Rodolphe Saadé. Cette opération envisagée valoriserait M6 à hauteur de 2,5 milliards d’euros, soit un prix par action de 20 euros, presque le double de sa valorisation boursière actuelle. Ces échanges dépassent largement le stade d’une simple rumeur en marché.

L’initiative est notamment portée par TF1, confrontée à une crise historique dans le secteur de la télévision gratuite. Les audiences linéaires connaissent une érosion continue, tandis que la génération des jeunes téléspectateurs délaisse progressivement les chaînes traditionnelles pour se tourner vers les plateformes américaines telles que YouTube, Netflix ou TikTok. Ces acteurs récupèrent une part grandissante des recettes publicitaires. TF1 a ainsi récemment enregistré une forte baisse de son chiffre d’affaires au premier semestre 2026. En parallèle, M6 demeure l’un des groupes les plus rentables grâce à un contrôle rigoureux de ses coûts et à son offre de programmes particulièrement attractive auprès du public féminin. Face à la montée en puissance des plateformes internationales, plusieurs dirigeants du secteur estiment désormais le rapprochement des deux groupes comme une nécessité pour assurer leur pérennité.

Ce rapprochement pourrait entraîner d’importantes transformations au sein des chaînes concernées. Pour TF1, cette fusion représenterait un moyen de regagner du terrain dans un marché audiovisuel en mutation rapide, tout en consolidant un portefeuille de marques puissant. M6, avec ses programmes phares et une audience fidèle, viendrait renforcer la capacité de TF1 à concurrencer efficacement les plateformes numériques et à diversifier ses sources de revenus.

Cyril Hanouna sur TF1 ? Les programmes totalement bouleversés ?

Ce projet de fusion pourrait engendrer un véritable bouleversement au niveau de la grille des programmes des deux groupes. Cyril Hanouna, animateur de l’émission Tout beau tout 9 diffusée sur W9, chaîne appartenant à M6, se retrouverait ainsi indirectement intégré à l’univers audiovisuel de TF1, filiale du groupe Bouygues, un scénario qui paraissait impensable il y a encore quelques années. De même, des animateurs très connus tels que Karine Le Marchand, Philippe Etchebest, Stéphane Rotenberg ou Éric Antoine pourraient coexister dans le même groupe que Nikos Aliagas, Arthur, Camille Combal ou Denis Brogniart, figures majeures des programmes TF1.

La fusion faciliterait la circulation des talents entre chaînes et offrirait la possibilité de repositionner plusieurs formats televisuels afin d’optimiser les audiences. Par exemple, des émissions emblématiques de M6 comme L’amour est dans le pré, Top Chef ou encore Mariés au premier regard pourraient potentiellement être diffusées sur TF1, accessible à une audience encore plus large. À l’inverse, certains programmes de TF1, tels que Familles nombreuses ou 4 mariages pour une lune de miel, pourraient renforcer l’offre de M6 ou de W9, mieux adaptés à l’ADN familial de ces chaînes.

Les deux groupes envisageraient aussi une mutualisation de leurs productions, plateformes de streaming et personnalités phares. Cette stratégie viserait notamment à réduire les coûts et à accroître leur compétitivité face aux géants du digital, en plus de multiplier les synergies éditoriales et commerciales.

Un énorme obstacle juridique avant 2028

Le principal frein au projet réside dans la règlementation française actuelle. En effet, la loi interdit à TF1 d’acquérir directement l’intégralité du groupe M6. Par ailleurs, la vente de la chaîne M6 est bloquée jusqu’en mai 2028, date qui marque l’expiration de la période de cinq ans suivant le dernier renouvellement de sa fréquence TNT. Cette contrainte laisse peu de marge de manœuvre aux deux groupes, d’autant que l’élection présidentielle française de 2027 pourrait déplacer les priorités politiques loin de ce dossier.

Pour contourner cet obstacle, plusieurs options sont à l’étude en coulisses. L’une d’elles envisagerait que TF1 prenne le contrôle de la chaîne M6, tandis que CMA-CGM, déjà propriétaire de BFMTV, récupérerait d’autres actifs du groupe comme W9, 6ter ou la plateforme de streaming M6+. Rodolphe Saadé suit de très près ces négociations, désireux de jouer un rôle clé dans cette restructuration.

Officiellement, TF1 déclare que ce projet de fusion « n’est pas d’actualité » en raison de ces contraintes juridiques. Du côté de M6, le groupe refuse de commenter publiquement les discussions, bien qu’en interne, la reconnaissance soit nette : le secteur audiovisuel français doit désormais faire face à des transformations majeures pour s’adapter à l’évolution du marché et à la concurrence internationale.