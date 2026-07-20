Vivement dimanche : la productrice Françoise Coquet, inséparable de Michel Drucker, est décédée à 83 ans

Françoise Coquet, figure emblématique de la télévision française et productrice historique aux côtés de Michel Drucker, est décédée ce lundi 20 juillet 2026 à l’âge de 83 ans. Cette collaboration, qui a marqué l’histoire du petit écran, s’est étendue sur plus de cinq décennies, faisant d’elle une femme clé de l’univers de la télévision de variété. Souvent décrite comme la « sœur jumelle » de Michel Drucker, Françoise Coquet a laissé une empreinte indélébile à travers plusieurs émissions cultes telles que « Champs-Élysées », « Vivement dimanche » ou encore « Studio Gabriel ».

Le parcours professionnel de Françoise Coquet est intimement lié à celui de Michel Drucker, animateur vedette reconnu pour sa longévité et son charisme à l’antenne. Tous deux sont nés le même jour, le 12 septembre 1942, un détail qui symbolise la profonde complicité et la complémentarité qui ont jalonné leurs carrières respectives. Leur rencontre remonte à 1964, lorsque Françoise Coquet travaillait comme monteuse sur l’émission jeunesse « Bonne nuit les petits ». Ce fut alors le début d’un partenariat solide et fructueux qui a façonné une grande partie du paysage audiovisuel français.

Françoise Coquet, dont le professionnalisme et l’exigence ont souvent été soulignés, a contribué à forger l’identité et le succès des émissions produites par Michel Drucker. Par son travail rigoureux et son sens artistique, elle a su imposer une qualité constante, essentielle au maintien de la renommée des programmes qu’elle a portés. Son influence discrète mais déterminante l’a faite reconnaître comme une productrice distinguée, dont la carrière exemplaire a été saluée par tous ses collaborateurs et amis.

Une carrière jalonnée de succès et d’innovations télévisuelles

Le duo Drucker-Coquet a marqué l’histoire de la télévision française avec le lancement, le 16 janvier 1982, de l’émission « Champs-Élysées » sur Antenne 2. Ce programme, véritable tremplin pour les plus grandes stars, a durablement influencé le genre de la variétés à la télévision. Françoise Coquet était l’âme discrète mais efficace derrière cette réussite. Par la suite, elle a également été à l’origine des émissions « Stars » et « Stars 90 », confirmant son rôle de productrice incontournable et infatigable.

À partir de 1998, elle a poursuivi son travail sur « Vivement dimanche », émission encore diffusée chaque week-end sur France 3, qui a su garder son audience grâce à un savant équilibre entre hommage aux artistes et proximité avec le public. Ce succès continu atteste de l’importance de son engagement et de la qualité de son travail. Françoise Coquet a ainsi accompagné Michel Drucker dans l’évolution de la télévision tout en restant fidèle à une ligne éditoriale valorisant la culture et la variété.

Plusieurs personnalités du monde artistique et audiovisuel ont salué la mémoire de Françoise Coquet. Le chanteur Alain Chamfort a évoqué sur ses réseaux sociaux « une infinie tristesse » tandis que Jacques Metgès, producteur et expert en relations publiques, a mis en avant son élégance, son intelligence et son caractère fort, qualités qui faisaient d’elle « une femme rare ». Son décès a aussi été un choc pour son cercle proche, notamment ses enfants Vanessa et Anthony ainsi que ses petits-enfants, auxquels elle était très attachée.

Jusqu’à présent, Michel Drucker n’a pas encore formellement communiqué sur cette disparition, bien que la perte de sa complice de toujours marque une étape importante dans son parcours. Leur « double » complicité, née il y a près de soixante ans, incarnait un modèle de fidélité professionnelle et d’amitié dans l’univers souvent changeant de la télévision.