Mort de Françoise Coquet : Michel Drucker pleure la disparition de sa « soeur jumelle »

Le monde de la télévision française est en proie à une profonde tristesse. Après l’annonce du décès de Françoise Coquet, productrice historique et figure majeure de l’audiovisuel hexagonal, Michel Drucker, animateur emblématique à la carrière de plus d’un demi-siècle, a témoigné de son immense peine. Cette perte bouleversante touche particulièrement Michel Drucker, dont le lien avec Françoise Coquet dépassait largement le cadre professionnel, marquant une relation presque fraternelle scellée par plus de soixante ans de complicité et de collaboration.

Michel Drucker, connu pour ses émissions cultes telles que Champs-Élysées, Vivement dimanche ou encore Studio Gabriel, a partagé une histoire commune intense avec Françoise Coquet, qui a été pendant plusieurs décennies son bras droit dans le milieu de la production télévisuelle. L’animateur, qui avait communiqué avec retenue sur cette disparition, a finalement brisé son silence pour exprimer son chagrin et évoquer le souvenir d’une amie chère qu’il considérait comme sa « sœur jumelle ».

La disparition de Françoise Coquet, une figure majeure de la télévision française

Contacté après l’annonce officielle de la mort de Françoise Coquet, Michel Drucker a exprimé à la fois son émotion et son incrédulité face à cette disparition. Si la maladie de Françoise Coquet s’était aggravée ces derniers mois, le choc de sa perte reste profond pour l’animateur. « Je m’y attendais, oui… mais on ne s’attend jamais vraiment à ça », a-t-il confié avec pudeur à Paris Match, avant d’ajouter : « Je n’ai pas encore bien réalisé. »

Cette déclaration met en lumière l’importance de Françoise Coquet dans la vie de Michel Drucker, tant sur le plan humain que professionnel. Leur histoire commune a débuté dans les années 1960 lorsque Françoise travaillait comme monteuse sur l’émission jeunesse phare Bonne nuit les petits. Rapidement, une complicité exceptionnelle est née entre eux, allant bien au-delà du simple cadre professionnel.

Au fil des années, Françoise Coquet a accompagné Michel Drucker dans tous ses rendez-vous télévisés emblématiques, devenant une collaboratrice incontournable sur des émissions telles que Champs-Élysées, Stars 90 et plus récemment Vivement dimanche. Michel Drucker souligne d’ailleurs un détail peu connu : ils étaient nés le même jour, le 12 septembre 1942, ce qui renforçait leur lien affectif et symbolique. Il confie ainsi : « Dans deux mois, elle aurait eu 84 ans. Elle était mon double, ma sœur jumelle, une des trois personnes à qui je dois tout avec mon épouse Dany Saval et Claude François. »

La maladie à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Françoise Coquet était la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative sévère qui affecte notamment les fonctions cognitives et motrices. Cette maladie rare a conduit à une perte progressive de ses capacités, notamment de la parole depuis près d’un an, mais aussi à une dépendance accrue dans les derniers mois de sa vie.

Michel Drucker évoque avec émotion ses dernières visites auprès de Françoise Coquet et le soutien qu’il apportait aussi à sa famille, en particulier à sa fille Vanessa. « Je l’ai vue il y a encore huit jours. Elle ne s’alimentait plus depuis une semaine, elle était une ombre », raconte-t-il. Malgré cette épreuve, l’animatrice est décédée dans son environnement familial, ce qui a pu offrir un certain réconfort dans ces instants difficiles.