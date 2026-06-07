Nawarra : les images de l’agression sanglante du mari de la chroniqueuse de TBT9 révélées

Cyril Hanouna a repris ses activités sur W9 à la rentrée en animant l’émission Tout beau, tout neuf, un programme diffusé du lundi au vendredi qui réunit aussi bien d’anciens chroniqueurs familiers du public que de nouveaux visages. Parmi ces derniers, Nawarra, une chroniqueuse au parcours personnel marqué, se distingue par son caractère affirmé. Cette dernière a récemment été au cœur d’un événement dramatique touchant son mari Anis, victime d’une violente agression lors d’un séjour à Marrakech.

Après une période marquée par la disparition des canaux NRJ12 et C8, Cyril Hanouna avait continué à faire vivre Touche pas à mon poste en streaming avant de rejoindre le groupe M6. Sur W9, Tout beau, tout neuf a ainsi fait appel à plusieurs figures connues du paysage médiatique comme Danielle Moreau, Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Polska, Raymond ou encore Valérie Benaim, tout en intégrant des chroniqueurs plus récents, à l’image de Nawarra.

Cette dernière, qui a récemment dévoilé certains éléments de sa vie privée, s’est confiée notamment sur ses unions successives. Âgée de 23 ans, elle a déjà été mariée à deux reprises avant de se remarier très rapidement à un homme rencontré trois mois plus tôt. Au cours de son parcours sentimental, elle a eu des relations avec des conjoints beaucoup plus âgés, ce qui montre la complexité et la diversité de son histoire personnelle. Ce volet intime n’a pourtant pas empêché Nawarra de se révéler dans le milieu des médias avec assurance.

Un séjour à Marrakech marqué par une agression violente

Malheureusement, un séjour à Marrakech qui aurait dû être synonyme de joie pour le couple a tourné au cauchemar il y a deux semaines. Alors qu’ils se trouvaient en boîte de nuit, quatre connaissances de Nawarra ont abordé le couple de manière insistante. Face à cette situation, Anis, le mari de la chroniqueuse, a tenté de calmer le jeu en rappelant que Nawarra était mariée, mais sa tentative s’est heurtée à une hostilité croissante.

Après une intervention de la sécurité qui a permis de les éloigner, Anis, accompagné de son frère, s’est retrouvé quelques instants plus tard face à ces mêmes individus dans une station-service. Selon les éléments rapportés, la situation a dégénéré brutalement : le mari de la chroniqueuse a été frappé au visage et au cou avec une barre de fer, ce qui a nécessité 26 points de suture. Nawarra a décrit l’état de son mari lors de son retour sur le plateau de l’émission en soulignant qu’il était toujours sous surveillance médicale car l’agression avait failli lui coûter la vie. Elle a même qualifié l’attaque de tentative de meurtre.

Des images extraites de la vidéosurveillance de la station-service, relayées sur les réseaux sociaux, montrent le moment de l’attaque. On y voit le groupe s’attaquer physiquement à Anis, ainsi que des séquences du jeune homme ensanglanté. Parmi ces images, on trouve également une vidéo où plusieurs des assaillants, à visage découvert mais couvert de sang, se vantent de ne pas être responsables de cette agression, des propos qui ont choqué les internautes.

La situation judiciaire évolue rapidement : d’après les informations diffusées, trois des agresseurs ont quitté le territoire marocain le jour même des faits, alors qu’un quatrième a été localisé par la police quelques heures plus tard. Les autorités marocaines ont pris en charge l’enquête avec sérieux, compte tenu de la gravité des blessures et des circonstances de l’attaque.