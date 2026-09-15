Plus de 2 000 Yéménites fuient vers Djibouti, l’accueil sous pression

Plus de 2 000 personnes fuyant les combats au Yémen ont atteint le nord de Djibouti , près d’Obock. L’Organisation internationale pour les migrations indique que les autorités ont mobilisé la marine, l’armée, la police et les services de santé pour accueillir les nouveaux arrivants.

Une grande partie des personnes accueillies sont des femmes et de jeunes enfants. Elles ont été transférées vers le site de Markazi, à Obock, où elles reçoivent de l’eau, des repas chauds et une première assistance humanitaire avec l’appui de l’OIM et d’autres partenaires des Nations unies.

L’afflux s’est accéléré en quelques jours. Le ministre djiboutien de l’Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, avait indiqué qu’environ 1 400 réfugiés étaient arrivés en seulement 24 heures. L’OIM a ensuite porté à plus de 2 000 le nombre de personnes ayant gagné Djibouti depuis la reprise des hostilités.

La crise est liée à la nouvelle flambée de combats dans l’ouest du Yémen. L’OIM recensait 85 818 personnes déplacées à l’intérieur du pays au 13 septembre, dont 82 164 depuis le début du mois. Le gouvernorat de Taëz concentrait à lui seul près de 56 000 déplacés.

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Le passage vers Djibouti devient toutefois plus difficile. L’Associated Press rapporte qu’une pénurie de carburant au Yémen limite les départs par bateau, alors que les besoins augmentent à Obock. Les autorités djiboutiennes redoutent que les capacités d’accueil ne soient rapidement dépassées si les arrivées se poursuivent au même rythme.

Obock se trouve sur la rive africaine du détroit de Bab el-Mandeb, face au Yémen. Cette zone est déjà un couloir migratoire très fréquenté entre la Corne de l’Afrique et la péninsule Arabique. Au 13 septembre, les nouveaux arrivants étaient transférés au site de Markazi à Obock, où l’OIM et les autorités leur fournissaient eau, repas chauds et assistance de première urgence.