Plainte de Koffi Olomidé: le comédien Koffi De Brazza présenté au tribunal de Brazzaville

Suite à la plainte du chanteur Koffi Olomide, le comédien Koffi De Brazza a été présenté au tribunal de grande instance de Brazzaville le jeudi 29 juin 2023.

La semaine dernière, le chanteur congolais Koffi Olomidé a porté plainte contre le comédien Koffi De Brazza pour ses imitations comiques afin qu’il s’explique devant la justice congolaise.

Le roi de la Rumba Koffi Olomidé accuse Koffi de Brazza d’utilisation de son nom dans ses sketchs et spectacles. Le comédien a été présenté au tribunal puis mis sous convocation le jeudi 29 juin 2023. Selon le média congolais Mbote, si Koffi Olomidé obtient gain de cause, Koffi de Brazza devra mettre un terme à ses sketches le mettant en scène, ou alors lui verser des dommages et intérêts.

En effet, Koffi de Brazza est un humoriste qui s’est fait connaître au Congo-Brazzaville en faisant la parodie du comportement et la gestuelle de Koffi Olomidé surtout lors de ses prestations scéniques.

Une imitation qui, bien qu’étant humoristique, n’a pas plu à Koffi Olomidé qui a engagé une action en justice contre Koffi de Brazza. Dans sa plainte, il demande à la justice congolaise d’interdire à Koffi de Brazza, d’utiliser son nom pour ses spectacles.





