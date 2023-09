Plainte de Fally Ipupa contre Gauthier Sey: l’avocat du journaliste étale ses doutes

- Publicité-

Fally Ipupa, le célèbre chanteur congolais, a déposé une plainte en diffamation contre le journaliste congolais Gauthier Sey, selon la presse locale. L’affaire judiciaire suscite beaucoup d’attention en République démocratique du Congo, alors que les procédures judiciaires se déroulent. Cependant, l’avocat du journaliste Gauthier Sey a répondu à la prétendue plainte.

La prétendue plainte de Fally Ipupa contre Gauthier Sey découle d’accusations formulées par Gauthier Sey lors d’une émission de télévision, où il a accusé Fally Ipupa de mentir et de se livrer à des activités de contrefaçon. Les allégations faites par le journaliste ont suscité un débat animé et ont divisé l’opinion publique.

Gauthier Sey en attende de la plainte

Cependant, l’avocat de Gauthier Sey, Me Guy Mafuta, est monté au créneau pour soulever des préoccupations concernant la légitimité procédurale de l’affaire en cours contre son client. Il a remis en question la notification officielle de la plainte, affirmant que Gauthier Sey n’avait reçu aucun avis formel concernant la procédure judiciaire.

Cela soulève des doutes quant à la validité et à l’exécution correcte du processus judiciaire. « Comme tout le monde, nous avons appris par les réseaux sociaux qu’une plainte avait été déposée, mais à ce jour aucun exploit ne nous a été signifié », a-t-il clarifié.

Gauthier Sey en quête de preuves

Selon Me Mafuta, Gauthier Sey s’est adressé à Vivendi Sport pour demander des éclaircissements concernant une question contractuelle. L’avocat a mentionné que son client a écrit une lettre à Vivendi Sport et attend actuellement une réponse, qui sera envoyée par e-mail au Syndicat national des journalistes professionnels (SNJ). Me Mafuta a souligné que Gauthier Sey poursuit sa propre enquête, rassemblant des preuves pour se défendre si une notification légale lui est remise.

L’affaire Fally Ipupa-Gauthier Sey continue de captiver l’attention du public en République démocratique du Congo. Alors que Fally Ipupa s’efforce de protéger sa réputation, l’avocat de Gauthier Sey remet en question l’exécution correcte des procédures judiciaires. Au fur et à mesure que l’affaire évolue, tous les regards sont tournés vers les développements à venir, alors que les deux parties se préparent à se confronter devant les tribunaux.

