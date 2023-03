Placez votre réfrigérateur à cet endroit vous permet de réduire votre facture d’électricité

Le réfrigérateur fait partir des appareils électroménagers qui consomment plus l’électricité. Pour alors réduire un peu cette consommation, il faut éviter le placer à certains endroits de votre maison.

L’un des appareils électriques le plus utilisé à la maison est le réfrigérateur. Il permet de stocker et de garder au frais les aliments. Il fonctionne le plus souvent sans arrêt et en continu. Ce qui peut engendrer des coûts importants à la longue.

Cependant, pour lui permettre d’être efficace et de remplir pleinement son rôle sans générer plus sur la facture d’électricité, il est vivement conseillé de le tenir éloigné de toute source de chaleur : radiateurs, chauffages, four, gazinière…

Il est également essentiel de ne pas l’exposer directement à la lumière du soleil. La chaleur poussera le réfrigérateur à consommer plus d’électricité, en tentant de produire plus de froid.