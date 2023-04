PL: retour raté pour Lampard à Chelsea, Tottenham s’offre Brighton

Suite de la 30e journée de Premier League ce samedi, avec le multiplex de l’après-midi. Chelsea s’est inclinée à Wolverhampton (0-1) pour le retour de Frank Lampard sur le banc des Blues. De son côté, Tottenham s’est offert une victoire importante, à domicile contre Brighton.

Officialisé cette semaine, comme entraîneur intérimaire, Frank Lampard a dirigé ce samedi son premier match sur le banc de Chelsea depuis son retour. Une première ratée pour le technicien anglais qui a vu les siens s’incliner sur la pelouse de Wolverhampton sur la plus petite des marges (0-1). Les Blues ont été punis en première période par un but de Matheus Nunez. Les choses ne s’arrangent donc pas pour Chelsea (11e), qui va retrouver le Real Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des champions la semaine prochaine.

Dans le même temps, Tottenham recevait Brighton Albion dans un match qui s’annonçait périlleux pour les Spurs. Mais, grâce à un grand Harry Kane, auteur du but de la victoire (79e), les locaux se sont imposés sur le score de 2-1. Heung Min Son avait ouvert le score, son 100e but en Premier League (260 matchs), pour Tottenham (1-0, 10e), avant que Dunk n’égalise pour les locaux (1-1, 34e). Avec ce précieux succès les Spurs se relancent dans la course à la Ligue des champions.

- Publicité-

Dans les autres rencontres, Newcastle a fait le boulot contre Brentford en décrochant une victoire compliquée (2-1). Les Magpies (3e) repassent devant Manchester United. Bournemouth et West Ham ont respectivement battu Leicester et Fulham sur le score de 1-0. Enfin, Aston Villa a dominé Nottingham Forest (2-0).