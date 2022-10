PL: Manchester United et Newcastle dos à dos, Cristiano Ronaldo muet

Manchester United a essuyé une nouvelle sortie sans victoire après son nul face à Newcastle (0-0) ce dimanche en Premier League. Titulaire, Cristiano Ronaldo est resté muet.

Le 700è but de Cristiano Ronaldo, marqué contre Everton (2-1) le 09 août dernier n’a visiblement pas lancé la saison du Portugais, surtout en Premier League. Le quintuple Ballon d’Or est resté muet cet après-midi lors de la réception de Newcastle à Old Trafford. Opposés aux Magpies dans un match comptant pour la 10è journée du championnat, les Mancuniens ont été contraints au partage des points.

Malgré pourtant un public acquis à sa cause dont le légendaire Sir Alex Ferguson présent en tribune, les Reds Devils ne se montreront jamais dangereux dans le match. Les hommes de l’entraineur Erik ten Hag ont d’ailleurs créé très peu d’occasions de but dans cette rencontre terne. Seuls, Antony sur un bon service de Sancho dans la surface (38e), Fred (88è) et Marcus Rashford ont tenté quelque chose, mais la chance n’était pas du côté mancunien.

En face, Newcastle a également manqué de réussite dans ses rares assauts offensifs. Joelinton a notamment signé un double loupé avec sa frappe lourde qui est venu heurter consécutivement la barre transversale puis le poteau droit de De Gea (24e). Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations qui pourraient s’éloigner davantage du big four.