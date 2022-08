PL: Manchester United coule à Brentford, Cristiano Ronaldo muet

Manchester United s’est lourdement incliné à Brentford (0-4) ce samedi à l’occasion de la 2è journée de Premier League. Titulaire, Cristiano Ronaldo est resté muet.

Manchester United a concédé ce samedi sa deuxième défaite consécutive en Premier League. Les Reds Devils se sont inclinés face à Brentford ce soir, à l’occasion de la deuxième journée du championnat. Dans un match disputé au Glech Commnity Stadium, les mancuniens ont été battus sur le score de 4-0.

Friable en défense, les hommes d’Erik Ten Hag ont été malmenés par les Bees qui n’ont eu besoin que d’une demi-heure pour tuer tout suspens dans cette partie. La titularisation de Cristiano Ronaldo, n’a pas masqué les immenses carences des visiteurs, et leur réaction est restée très timide.

Cueilli à froid par Joshua Da Silva sur une grosse bourde de David de Gea (0-1, 10è), Manchester United va concéder un second but 8 minutes plus tard signé cette fois-ci Mathias Jensen (0-2, 18è). A la demi-heure de jeu, Ben Mee sur un ballon aérien va marquer le troisième but des siens (0-3, 30e). Et cinq minutes plus tard, c’est toute la défense mancunienne qui a été absente, sur une contre-attaque éclair conclue par Bryan Mbeumo (35e, 4-0).

Déjà battu par Brighton (1-2) en première journée, Manchester United est désormais dernier du championnat avec zéro point. Alors qu’il a pris les rênes de l’équipe cette saison, Erik Ten Hag a visiblement du pain sur la planche, surtout au milieu de terrain.