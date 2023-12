PL : Manchester City neutralisé par Tottenham dans un match fou

Les chocs en Premier League offrent souvent un spectacle exceptionnel, et le match de ce dimanche entre Manchester City et Tottenham, à l’Etihad Stadium, n’était pas en reste. Dans une rencontre comptant pour la 14e journée, les deux équipes se sont séparées sur le score de 3-3, avec un scénario fou.

Les hostilités ont rapidement été lancées par Tottenham dans ce choc. Après une contre-attaque éclair, Kulusevski trouvait Son, qui pouvait tromper Ederson après une belle percée (1-0, 6e). Mais, dans la foulée, le Sud-coréen a malheureusement contré un coup-franc d’Alvarez dans son propre but (1-1, 9e). Réveillés par cette égalisation, les Mancuniens prenaient l’avantage un peu après la demi-heure de jeu grâce à une action collective magnifique conclue par Phil Foden (2-1, 32e). Le score n’évoluera plus avant la pause.

En seconde période, la rencontre était toujours aussi électrique, et Tottenham va trouver le moyen de revenir à la marque. Son servait en retrait Lo Celso qui concluait grâce au poteau (2-2, 69e). La fin de match s’est alors emballée avec des occasions des deux côtés. Après un contre rapidement mené par City, Haaland a bien servi Grealish qui donnait l’avantage aux Mancuniens (3-2, 82e). On croyait alors que le plus dur était fait pour les locaux.

Cependant, un dernier centre décisif sur Kulusevski a permis à Tottenham d’égaliser (3-3, 90e). Un dernier but qui concluait un match d’un niveau exceptionnel qui a offert un spectacle splendide. Un résultat toutefois décevant pour City à domicile. Grâce à ce nul, les Spurs mettent fin à leur série de défaites et remontent à la 5e place. De leur côté, les Skyblues restent troisièmes, à trois points d’Arsenal, avant leur prochain match contre Aston Villa.