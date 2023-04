PL: Manchester City met la pression sur Arsenal, tous les résultats de ce samedi

Plusieurs rencontres se sont déroulées sur les pelouses de Premier League ce samedi, à l’occasion de la 31e journée du championnat. Manchester City a notamment battu Leicester (3-1) et se rapproche d’Arsenal.

Débutons ce tour des matches de la 31e journée du championnat Anglais, qui se sont joués ce samedi, par la dernière opposition du jour. Manchester City recevait Leicester pour une rencontre très déséquilibrée sur le papier. D’ailleurs, les hommes de Pep Guardiola n’ont eu aucun mal a décroché une victoire facile sur le score de 3-1.

La différence a été faite en première période sur des réalisations de Stones (5e) et Erling Haaland, qui s’est offert un nouveau doublé (13e SP et 25e). La réduction du score d’Iheanacho en seconde période n’a rien changé à l’issue du match. Grâce à cette victoire, Manchester City revient provisoirement à 3 points du leader Arsenal, qui affronte West Ham dimanche.

Dans les autres rencontres du jour, Chelsea a sombré devant son public contre Brighton. Les Blues ont concédé une défaite (1-2) et sont 11e de Premier League. Les places européennes s’éloignent de plus en plus pour les hommes de Frank Lampard. Autre cador en difficulté cette saison, Tottenham a été également battu. Les Spurs ont perdu (2-3) contre Bournemouth et prennent du retard sur le top 4.

A noter également les victoires d’Aston Villa contre Newcastle (3-0) et de Fulham sur la pelouse d’Everton (3-1). Enfin, Crystal Palace, en déplacement, a battu Southampton (2-0), tandis que Wolverhampton a décroché un succès important et aussi un peu surprenant contre Brentford (2-0).