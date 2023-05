PL: Man United dompte Wolverhampton, Chelsea cale contre Nottingham Forest

-Publicité-

Ce samedi, se déroulait le traditionnel multiplex d’après-midi de Premier League. Découvrez les résultats des différentes rencontres comptant pour la 36e journée du championnat anglais.

Manchester United recevait Wolverhampton, avec pour objectif de revenir à hauteur de Newcastle, 3e et accroché par Leeds en début d’après-midi. Les Red Devils devaient donc absolument s’imposer pour profiter du faux-pas des Magpies. Une mission qu’ont accomplie les hommes de Ten Hag en toute maîtrise, avec une victoire sur le score de 2-0.

Anthony Martial (32e) et Alejandro Garnacho (90+4) ont inscrit les deux buts des locaux. Avec cette victoire, Manchester United est à égalité de points avec Newcastle (66 pts) mais reste 4e avec une moins bonne différence de buts. Dans les autres rencontres, Chelsea accueillait Nottingham Forest, qui joue son maintien dans l’élite. Un match animé qui s’est soldé par un résultat nul.

Rapidement mené au score après le but de Awoniyi (13e), les Blues pensaient avoir fait le plus dur en renversant totalement la rencontre grâce au doublé de Sterling (51e, 58e) au retour des vestiaires. Mais les hommes de Frank Lampard concédaient l’égalisation suite au doublé de Awoniyi. Le score ne bougera plus (2-2).

Après avoir décroché une victoire le week-end dernier, Chelsea retombe dans ses travers. L’autre résultat de l’après-midi de Premier League à signaler est la victoire d’Aston Villa contre Tottenham (2-1). Grâce à ce succès, les Vilains reviennent à égalité de points (57) avec leur victime du jour et peuvent croire à l’Europe la saison prochaine.

Les résultats du multiplex

Manchester United 1-0 Wolverhampton (Martial)

1-0 Wolverhampton (Martial) Chelsea 2-2 Nottingham Forest (Sterling x2 / Awoniyi x2)

Aston Villa 2 -1 Tottenham (Ramsey, Douglas Luiz / Kane)

-1 Tottenham (Ramsey, Douglas Luiz / Kane) Crystal Palace 2 -0 Bournemouth (Eze x2)

-0 Bournemouth (Eze x2) Southampton 0-2 Fulham (Vinicius, Mitrovic)

