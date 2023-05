PL: Man City maîtrise Leeds, Chelsea s’offre Bournemouth

-Publicité-

La 35e journée de Premier League débutait ce samedi, avec le traditionnel multiplex de 15h (GMT + 1). Manchester City a battu Leeds (2-1), tandis que Chelsea s’est relancée sur la pelouse de Bournemouth (3-1). De son côté, Tottenham s’est offert un court succès contre Crystal Palace (1-0).

Leader du championnat, Manchester City recevait Leeds, qui lutte pour le maintien. Une rencontre qui a été plus serrée que prévu, malgré le début en fanfare des Cityzens. Grâce à un doublé rapide (19e, 27e), sur deux passes décisives de Riyad Mahrez, Iker Gündogan faisait le break pour les locaux. Ces derniers vont ensuite laisser retomber le rythme, concédant la réduction du score en fin de match sur une réalisation de Rodrigo (2-1, 85e). Le score ne bougera plus et les hommes de Pep Guardiola foncent vers un nouveau titre de champion.

Dans le même temps, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth. Bougés par les locaux, les Blues ont tout de même décrocher leur première victoire, depuis le retour de Frank Lampard sur le banc, sur le score de 3-1. Gallagher (9e), Badiashile (82e) et Joao Felix (86e) ont inscrit les trois réalisations du club londonien, qui s’offre un peu de répit après avoir traversé une longue période de turbulences.

Dans les autres rencontres, Tottenham a battu, devant son public, Crystal Palace sur la plus courte des marges (1-0). L’unique but de la partie a été inscrit par l’inusable Harry Kane, auteur de son 26e buts en championnat cette saison. Avec cette victoire, les Spurs gardent un mince espoir de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Enfin, Wolverhampton s’est offert une belle victoire (1-0) contre Aston Villa.

