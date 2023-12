PL: Man City chute face à Aston Villa, Man United s’offre Chelsea

A l’occasion de la 15e journée de Premier League, ce mercredi soir, les deux clubs phares de Manchester étaient sur les pelouses, dans deux chocs palpitants.

Après trois nuls consécutifs lors de ses dernières sorties, Manchester City se déplaçait sur la pelouse d’Aston Villa pour se relancer. Un match piège pour les Mancuniens, car les Villans, auteurs d’une très bonne saison, avaient l’opportunité d’intégrer le top 4 en cas de victoire. Et finalement, la rencontre a tourné en faveur des locaux. Leon Bailey a inscrit l’unique but de la partie à la 74e minute de jeu. Une défaite lourde de conséquence pour les Mancuniens, qui compte désormais 6 points de retard sur le leader Arsenal. De son côté, Aston Villa est troisième et passe devant son adversaire du soir.

L’autre cador de la ville anglaise a eu plus de réussite. Opposé à Chelsea à Old Trafford, Manchester United s’est imposé aux forceps sur le score de 2-1. Les Red Devils ont ouvert le score à la 19e minute de jeu, après une action collective géniale conclue par Scott McTominay. Un peu plus tôt, Bruno Fernandes avait loupé un penalty. En toute fin de ce premier acte, les Blues vont relancer le match, grâce à l’égalisation de Cole Palmer (1-1, 45e). En seconde période, Scott McTominay (69e) va s’offrir le doublé pour la victoire (2-1) de son équipe. MU remonte à la 6e place, tandis que Chelsea reste à la 10e position.

Dans les autres rencontres, Liverpool a remporté la victoire 2-0 face à Sheffield United, avec des buts de Van Dijk et Szoboszlai. Cette victoire les rapproche à deux points du leader, Arsenal. Brighton a également réalisé une bonne performance en battant Brentford 2-1, tandis que Fulham a écrasé Nottingham Forest 5-0, avec un doublé d’Iwobi. Enfin, Bournemouth s’est imposé contre Crystal Palace, prenant ainsi de l’avance sur la zone de relégation. Les Cherries occupent désormais la 15e place avec 9 points d’avance sur le premier relégable.