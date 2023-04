PL: Liverpool humilie Leeds, avec un doublé de Mohamed Salah

-Publicité-

En clôture de la 31e journée de Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Leeds pour tenter de décrocher trois points importants dans la course à la Ligue des champions. Complètement déchaînés, les hommes de Jürgen Klopp se sont largement imposés sur le score de 6-1, avec notamment un doublé de Mohamed Salah.

Après une bonne demi-heure de domination, Liverpool trouvait la faille à la 35e, sur une réalisation de Cody Gakpo, qui profitait d’un bon travail de Trent Alexander Arnold (1-1). Dans la foulée, Mohamed Salah faisait le break pour les siens, d’une belle frappe du pied gauche en pleine lucarne (2-0, 39e). De quoi rassurer les Reds, qui restaient sur quatre matches de suite sans victoire, en Premier League. Le tableau d’affichage ne changera plus avant la pause.

Au retour de vestiaires, les Reds étaient cueillis à froid par les locaux qui réduisaient le score suite à une grossière erreur de Konaté (2-1, 47e). Si les spectateurs de l’Elland Road ont cru un instant que leur équipe allait renverser la vapeur, il n’en sera rien. À la suite d’un bon contrôle, Jones pouvait transmettre à Jota, auteur du troisième but des Reds (3-1, 52e). Derrière, Mohamed Salah ne pardonnait pas et s’offrait un doublé, d’une frappe enroulée du gauche (4-1, 64e). Diogo Jota, d’une belle frappe tendue (5-1, 73e) et Darwin Nunez, en fin de partie (6-1, 90e), ont conclu le festival du club de la Mersey.

Avec cette victoire, Liverpool reste huitième mais revient à six points de Tottenham, avec un match en moins. Une jolie opération donc pour les Reds qui se relancent dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Leeds United ne compte désormais plus que deux points de la zone rouge.

