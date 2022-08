PL: Liverpool atomise Bournemouth (9-0), Haaland en feu avec Manchester City

La 4è journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec un multiplex. Dans son antre à Anfield, Liverpool a balayé Bournemouth (9-0) pour sa première victoire de la saison. De son côté, Manchester City a renversé Crystal Palace (4-2), grâce à un triplé d’Erling Haaland. Chelsea a assuré à domicile contre Leicester (2-1).

Débutée timidement par une victoire difficile de Manchester United sur la pelouse de Southampton (1-2), la suite de la quatrième journée du championnat anglais a offert du spectacle grandiose dans l’après-midi de ce samedi. Les amoureux du foot anglais se sont sûrement régalés, notamment devant le duel entre Liverpool et Bournemouth à Anfield. Privé de victoire après trois rencontres de Premier League, les Reds ont passé leur nerf sur le promu, avec un succès écrasant sur le score de 9-0.

Roberto Firmino, auteur de deux buts (31è et 62è) et de trois passes décisives, a été élu homme du match. L’attaquant brésilien a notamment servi Luis Diaz (3è) pour l’ouverture du score, avant de permettre à Harvey Ellioit (6è) et Alexander Arnold (28è) de faire le break. Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Virgil van Djik (45è), Chris Mepham (CSC), Fabio Carvalho (80è) et Luis Diaz pour le doublé en fin de partie. Liverpool, qui égale le record de la plus large victoire en PL, se reprend bien après sa défaite dans le derby d’Angleterre.

Haaland s’offre son premier triplé avec Manchester City

L’autre rencontre spectaculaire de l’après-midi, a été la bataille prolifique entre Manchester City et Crystal Palace à l’Etihad Stadium. Mené de deux à zéro en première période, sur un CSC de Stones et un but de la tête d’Andersen, les Cityzens s’en sont remis à leur nouveau joyau Erling Haaland pour renverser la situation. Lors du second acte, Silva réduisait le score (1-2, 53e), avant que le Cyborg ne ramène son équipe dans le match sur une tête rageuse (2-2, 62e).

L’ancien attaquant de Dortmund va ensuite inscrire deux autres buts, pour signer son premier triplé au Royaume de Sa Majesté. Grâce à ce succès épique (4-2), Manchester City prend provisoirement les commandes du championnat anglais, à égalité avec Brighton et en attendant le derby londonien entre Arsenal et Fulham.

Chelsea fait le job

Enfin, Chelsea s’en est très bien sortie contre Leicester (2-1). Tout avait pourtant très mal commencé pour les Blues, qui voyaient Gallagher se faire expulser après 6 minutes de jeu pour un double carton jaune. En infériorité numérique, les hommes de Thomas Tuchel ont su faire la différence grâce à Sterling. L’attaquant anglais s’est offert un doublé (47e, 63e), ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs, pour offrir un succès très important aux siens.

Barnes (66e) a réduit le score pour les visiteurs. A noter la prestation géniale d’Edouard Mendy impériale devant Jamie Vardy (45e+4, 78e). De quoi permettre au portier sénégalais de retrouver de la confiance après sa bourde contre Leeds le weekend dernier. Grâce à cette victoire, Chelsea met un terme à une série de deux matchs sans victoire et remonte provisoirement à la 6è place de Premier League.

Classement de la Premier League # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 ▲ Manchester City v v n v > 4 3 1 0 13 5 8 10 2 ▲ Brighton v n v v > 4 3 1 0 5 1 4 10 3 ▼ Arsenal v v v > 3 3 0 0 9 2 7 9 4 ▼ Tottenham v n v > 3 2 1 0 7 3 4 7 5 ▼ Leeds v n v d > 4 2 1 1 7 4 3 7 6 ▲ Chelsea v n d v > 4 2 1 1 5 6 -1 7 7 ▼ Manchester United d d v v > 4 2 0 2 4 7 -3 6 8 ▲ Liverpool n n d v > 4 1 2 1 13 5 8 5 9 Brentford n v d n > 4 1 2 1 9 6 3 5 10 ▼ Newcastle v n n > 3 1 2 0 5 3 2 5 11 ▼ Fulham n n v > 3 1 2 0 5 4 1 5 12 ▼ Nottingham Forest d v n > 3 1 1 1 2 3 -1 4 13 ▼ Crystal Palace d n v d > 4 1 1 2 6 8 -2 4 14 ▼ Southampton d n v d > 4 1 1 2 5 8 -3 4 15 ▼ Aston Villa d v d > 3 1 0 2 3 6 -3 3 16 ▼ Bournemouth v d d d > 4 1 0 3 2 16 -14 3 17 Everton d d n n > 4 0 2 2 3 5 -2 2 18 Wolves d n d > 3 0 1 2 1 3 -2 1 19 Leicester n d d d > 4 0 1 3 6 10 -4 1 20 West Ham d d d > 3 0 0 3 0 5 -5 0

Les résultats du multiplex de ce samedi en Premier League

27 Août 2022 Premier League 2022-2023 Brentford 1 1 Everton Premier League 2022-2023 Brighton 1 0 Leeds Premier League 2022-2023 Chelsea 2 1 Leicester Premier League 2022-2023 Liverpool 9 0 Bournemouth Premier League 2022-2023 Manchester City 4 2 Crystal Palace Premier League 2022-2023 Southampton 0 1 Manchester United