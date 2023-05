PL: les nommés par les supporters pour le titre de meilleur joueur de la saison

-Publicité-

Ce mardi, la PFA, l’organisme des joueurs de la Fédération anglaise de football a dévoilé la liste des joueurs nominés par les fans pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League.

Ce mardi, la Professional Footballers’ Association (PFA), l’organisme représentant les joueurs de la Fédération anglaise de football, a révélé la liste des joueurs nominés par les fans pour le prestigieux titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Parmi les joueurs nominés figurent des stars de renommée internationale, dont certains ont réalisé des saisons remarquables.

Sans surprise, on y retrouve Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City, qui a déjà remporté le trophée décerné par les journalistes, est sans doute le favori pour remporter ce titre. Il a notamment battu le record de buts inscrits dans l’histoire du championnat, et file vers son premier sacre dans le championnat anglais avec Manchester City. Haaland impressionné à la fois les fans et les observateurs. Kevin de Bruyne, autre joueur-clé de Manchester City, est également parmi les nommés. Le milieu de terrain belge a une nouvelle fois démontré son talent exceptionnel cette saison, avec des passes décisives et des performances individuelles de haut niveau. Sa vision du jeu et sa créativité ont été un atout majeur pour l’équipe de Pep Guardiola.

Deux jeunes joueurs d’Arsenal ont également été reconnus pour leurs excellentes saisons, notamment Bukayo Saka et Martin Odegaard qui ont brillé sous les couleurs des Gunners. Harry Kane, l’attaquant prolifique de Tottenham, est un autre nom de poids dans la liste des nominés. Avec 27 buts en Premier League, Kane est la seule sanctification de la saison ratée des Spurs. Marcus Rashford, l’ailier de Manchester United, a également été reconnu pour ses performances impressionnantes ces derniers mois. Il est intéressant de noter qu’aucun joueur de Newcastle United, l’une des équipes les plus fortes de la saison en Premier League, n’a été nominé pour ce titre.

Les fans auront maintenant la possibilité de voter pour leur joueur préféré parmi les nominés, et le lauréat sera annoncé lors d’une cérémonie spéciale plus tard dans la saison. Quel que soit le résultat, ces joueurs ont tous laissé une empreinte indélébile sur la Premier League cette saison et méritent d’être félicités pour leurs performances exceptionnelles.

