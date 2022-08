PL: Chelsea et Tottenham se neutralisent, Kalidou Koulibaly buteur

Chelsea et Tottenham se sont séparés sur un score nul (2-2) ce dimanche, dans le cadre de la 2ème journée de Premier League. Le sénégalais Kalidou Koulibaly a inscrit son premier but pour les Blues.

La deuxième journée de Premier League offrait ce dimanche le premier choc de la saison. Chelsea accueillait Tottenham dans un match qui s’annonçait électrique. Et la rencontre a tenu toutes ses promesses, mais les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 buts partout.

Premier League 2022-2023 | Journée 2 | Stamford Bridge | 14 Août 2022 - 4:30 Chelsea n v n v v 2 : 2 Voir score Match terminé Tottenham n v v v v K. Koulibaly 19' Reece James 77' Pierre-Emile Kordt Højbjerg 68' Harry Kane 90'+6'

Dans une première période totalement dominée par les locaux, c’est Kalidou Koulibaly qui ouvrait le score pour les Blues. Sur un corner de Cucurella, le sénégalais catapultait le ballon au fond des filets d’une belle reprise de volets (1-0, 21e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, la pause survenait sur cette petite différence.

En seconde période, les Spurs revenaient avec de meilleures intentions et Højbjerg, d’une frappe placée au ras du sol, trompait la vigilance de Mendy pour ramener son équipe dans le match (1-1, 68e). Une égalisation qui a provoqué la colère de Thomas Tuchel, une faute à l’origine de l’action sur Havertz n’ayant pas été sifflée par M. Taylor, et une prise de bec très musclée entre l’ancien coach du PSG et Antonio Conte leur ayant valu un avertissement. Dans la foulée, Reece James, décalé par Sterling, a délivré tout Stamford Bridge en redonnant l’avantage à Chelsea (2-1, 77e).

La victoire semblait alors acquise pour Chelsea, mais c’était sans compter sur Harry Kane qui est venu couper un corner de la tête pour arracher le point du nul dans le sud-ouest de la capitale (90e+6). Après ce scénario renversant, Tuchel et Conte ont fini par être expulsés au coup de sifflet final à la suite d’une nouvelle altercation entre les deux hommes. Les deux équipes perdent leurs premiers points de la saison.