PL: Chelsea enchaîne à Leicester, Tottenham bat Nottingham Forest

La 27è journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi, avec plusieurs affiches au programme. Chelsea s’est imposée sur la pelouse de Leicester (3-1) et confirme sa bonne forme. Tottenham a également pris le dessus sur Nottingham Forest (3-1).

Chelsea est enfin lancée cette saison. Sur une belle série de deux victoires, lors de ses deux dernières sorties toutes compétitions confondues, le club de Londres a confirmé sa bonne forme ce samedi après-midi. Les Blues se sont en effet imposés (3-1) sur la pelouse de Leicester pour le compte de la 27è journée du championnat anglais. Ben Chilwell (11è), Kai Havertz (45+6) et Matéo Kovacic (78è) ont inscrit les trois buts de Chelsea, qui reste 10e mais revient à cinq unités du top 5.

Dans le même moment, Tottenham affrontait Nottingham Forest à Londres. Et les Spurs se sont tranquillement imposés sur le score de 3-1. Harry Kane s’est offert un doublé en première période (19è, 35è), passant ainsi la barre des 20 buts en championnat. Son creusait l’écart après l’heure de jeu (62è). Avec cette victoire, les protégés d’Antonio Conte reviennent à une unité de Manchester United, qui a deux matches de retard.

Dans les autres rencontres, Everton, devant son public, a battu Brentford sur la plus petite des marges (1-0). McNeil sur un service de Doucouré a inscrit l’unique but de la partie. Avec ce succès, l’autre club de la Mersey se donne de l’air dans la course au maintien et remonte à la 15è place. Enfin, dans le dernier match de ce Multiplex, Leeds et Brighton se sont neutralisés (2-2).

Les résultats des matches du Multiplex

Everton 1-0 Brentford : McNeil (1e)

Leeds 2-2 Brighton : Bamford (40e), Harrison (78e) / Mac Allister (33e), Harrison (csc, 61e)

Leicester 1-3 Chelsea : Chilwell (11e), Havertz (45+6e), Kovacic (78e) / Daka (39e)

Tottenham 3-1 Nottingham Forest : Kane (19e, 33e sp), Son (62e) / Worrall (81e)